Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia przedłużające obowiązywanie stopni alarmowych BRAVO i BRAVO-CRP do 30 listopada. Informację przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Premier Donald Tusk / Paweł Supernak / PAP

Podpisane zarządzenia dotyczą przedłużenia obowiązywania stopni alarmowych: 2. stopnia BRAVO i 2. stopnia BRAVO-CRP na terenie całego kraju oraz 2. stopnia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami RP.



Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania - przypomniało RCB.



Co oznaczają stopnie alarmowe?

BRAVO-CRP jest drugim, z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Chodzi m.in. o całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych.



Z kolei stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności. Chodzi także o przegląd zapasów i możliwości ich wykorzystania w przypadku zdarzenia terrorystycznego.