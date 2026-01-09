​Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia w woj. zachodniopomorskim oraz w woj. dolnośląskim. Na Warmii i Mazurach na rzece Łynie poziom wody przekroczył stan alarmowy i wynosi 539 cm.

Poziom wody przekroczył stan alarmowy / Wojciech Olkuśnik / East News

IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne II stopnia na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku

IMGW wydał ostrzeżenie hydrologiczne II stopnia, które oznacza wzrosty poziomów wody do strefy wody wysokiej i lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych.



Ostrzeżenie w woj. zachodniopomorskim dotyczy Wybrzeża Zachodniego i morskich wód wewnętrznych Polski - Bałtyku Południowego, Cieśniny Świny i Zalewu Szczecińskiego. Prawdopodobieństwo wzrostu poziomu wody wynosi 85 proc. Alert obowiązuje do godz. 12 w niedzielę (11 stycznia).



Ostrzeżenie w woj. dolnośląskim dotyczy zlewni: Kaczawy od Dunina do ujścia do Odry, Kaczawy od Dunina (bez górnej Skorej) do ujścia oraz Nysy Kłodzkiej ze Ścinawką. Przewiduje się, że w Bokoni na Czarnej Wodzie wzrosty będą powyżej stanu ostrzegawczego. Prawdopodobieństwo wzrostu poziomu wody wynosi 80 proc. na rzece Kaczawa oraz 90 proc. na Nysie Kłodzkiej. Alert obowiązuje do godz. 14 w sobotę (10 stycznia).

IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne, fot. IMGW

Stan alarmowy na rzekach

IMGW wydał także ostrzeżenie I stopnia w woj. warmińsko-mazurskim w zlewni Wel oraz w woj. łódzkim na Bzurze. Pierwszy alert obowiązuje do godz. 12 w niedzielę (11 stycznia), a drugi do godz. 10 w sobotę (10 stycznia).



Z danych Instytutu wynika, że trzy stacje hydrologiczne w kraju mają poziom wody powyżej stanu ostrzegawczego. Są to: Bukowna (na rzece Czarna Woda), Bystrzyca Kłodzka (Bystrzyca) i Lądek Zdrój (Biała Lądecka).