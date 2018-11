Adam Struzik (PSL), głosami Koalicji Obywatelskiej i PSL, został po raz szósty wybrany na marszałka woj. mazowieckiego. Przewodniczącym sejmiku pozostanie Ludwik Rakowski (KO).

W poniedziałek nowo wybrani radni zebrali się na pierwszej sesji. Wybrano marszałka i wicemarszałków województwa oraz przewodniczącego i wiceprzewodniczących sejmiku.

Jeszcze przed rozpoczęciem sesji, przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i PSL podpisali porozumienie w sprawie koalicji w sejmiku.



Struzik został po raz szósty wybrany na marszałka województwa. Swojego kandydata nie zgłosił PiS. Za kandydaturą Struzika głosowało 26 radnych, przeciw - 24.



Struzik po raz pierwszy został powołany na stanowisko marszałka w grudniu 2001 r., już w czasie kadencji sejmiku, zastąpił wówczas Zbigniewa Kuźmiuka. Następnie Struzik był wybierany po wyborach w 2002 r., 2006 r., 2010 r. i 2014 roku.



W głosowaniu nad wyborem przewodniczącego sejmiku, Rakowskiego poparło 26 radnych. Radosław Fogiel (PiS) zgłosił kandydaturę burmistrza Pragi Północ Wojciecha Zabłockiego (PiS), który uzyskał 24 głosy.



Struzik po wyborze przedstawił swoich kandydatów na wicemarszałków: Wiesława Raboszuka (KO) i Rafała Rajkowskiego (KO), a na członków zarządu - Elżbietę Lanc (KO) i Janinę Orzełowską (PSL). Te kandydatury zostały poparte przez większość radnych.



Przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski zaproponował na wiceprzewodniczących: Tomasza Kucharskiego (KO), Mirosław Orlińskiego (PSL) i Marcina Podsędka (KO), a radny PiS Radosław Fogiel - Wojciecha Zabłockiego. W niejawnym głosowaniu wiceprzewodniczącymi zostali: Kucharski, Orliński i Podsędek, którzy zdobyli po 26 głosów; Zabłockiego poparło 25 radnych. Tym samym liczący 24 radnych klub PiS nie będzie miał swojego wiceprzewodniczącego w sejmiku.



Struzik pytany przez dziennikarzy, jak udało się przekonać Koalicję Obywatelską, która ma w sejmiku 18 mandatów, kiedy PSL ma ich tylko 8, aby został on po raz szósty marszałkiem województwa, odpowiedział: Bo się lubimy po prostu. Ocenił, że wybór na stanowisko marszałka, wynika z zaufania do niego.



Przyznał również, że przedstawiciele PiS rozmawiali z radnymi Koalicji Obywatelskiej i PSL, aby stworzyć większość w sejmiku. Podziękował w tym kontekście radnym, którzy "do końca zachowali się przyzwoicie".



Jeszcze przed głosowaniem, Struzik podziękował za dotychczasowego zaufanie i zgłoszenie jego kandydatury na kolejną kadencję. Mówił, że traktuje to jako wielkie zobowiązanie wobec Mazowsza i mieszkańców.



Podkreślił, że Mazowsze jest jednym z najszybciej rozwijających się regionów w Europie. Przez ostatnie lata dążyliśmy do wzmacniania Mazowsza, aby był regionem dużych możliwości i godnego życia (...) Ufam, że mimo różnic będziemy w sprawach najważniejszych dla Mazowsza współpracować ponad podziałami - powiedział Struzik.



Wskazywał, że w mijającej kadencji ok. 1,9 mld zł trafiło na inwestycje, a zadłużenie województwa zmniejszyło się z 1,6 mld zł do 1 mld zł. Dodał, że kolejnej kadencji priorytetem nadal będą inwestycje oraz niwelowanie dysproporcji rozwojowych na Mazowszu. Zapowiedział inwestycje w drogi lokalne i wojewódzkie oraz w służbę zdrowia. Dodał, że wyzwaniem jest walka ze smogiem.



Radosław Fogiel (PiS) powiedział, że polityka zrównoważonego rozwoju "nawet nie stoi przed drzwiami" województwa mazowieckiego. Mogę zadeklarować, że będziemy recenzentami, sprawiedliwymi ale i wymagającymi recenzentami prac nowego zarządu (województwa) - powiedział Fogiel.



Dominika Figurska (PiS) pytała Struzika, czy prawdą jest, że ma zamiar kandydować do Parlamentu Europejskiego. Struzik odpowiedział Figurskiej, że pyta ona o "rzecz przyszłą, niepewną". Dzisiaj nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, gdzie będę kandydował, do jakich organów, czy europejskich czy krajowych (...) to jest jeszcze przede mną" - wyjaśnił. "Natomiast nie ukrywam, że chcemy zbudować silną koalicję w wyborach do PE - dodał.



Dopytywany o kandydowanie do PE, Struzik odparł: Moja żona powiedziała mi, żebym to sobie wybił z głowy. O każdą moją decyzję pytam ją i wygląda na to, że nie będę miał na to zgody - powiedział Struzik.



W wyborach do sejmiku woj. mazowieckiego 24 mandaty zdobyło PiS, Koalicja Obywatelska - 18, PSL - 8, a Bezpartyjni Samorządowcy - 1.



Podczas sesji sejmiku pojawili się również politycy partii, których reprezentanci zostali radnymi m.in.: szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski, wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, lider PO na Mazowszu Andrzej Halicki czy wiceprzewodnicząca Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz.

