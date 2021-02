Adam Bielan został zawieszony w prawach członka Porozumienia - dowiedział się nieoficjalnie nasz dziennikarz Patryk Michalski. Władze partii Jarosława Gowina uznały, że złamał on wielokrotnie statut ugrupowania.

Adam Bielan / Mateusz Marek / PAP

Jak nieoficjalnie informuje Patryk Michalski, Adam Bielan został zawieszony w prawach członka Porozumienia. Decyzja zapadła niemal jednogłośnie - wniosek poparły 24 osoby, przeciw były dwie.

Władze partii uznały, że Bielan wielokrotnie złamał statut ugrupowania.

Otoczenie Jarosława Gowina uznało, że Adam Bielan był nielojalny, próbował rozbijać partię od środka, jego wypowiedzi były niezgodne z linią partii, a wyborcy bardziej kojarzą go z PiS-em niż Porozumieniem.



W tle jest skomplikowany partyjny konflikt o przywództwo w Porozumieniu i poszerzenie władz partii z października ubiegłego roku o stronników Gowina.

Przeciwnicy wicepremiera twierdzą, że było to niezgodne ze statutem. Właśnie dlatego poseł Kamil Bortniczuk, komentując w internecie decyzję o zawieszeniu Bielana stwierdził, że decyzja jest nieważna, on sam odmówił udziału w głosowaniu, bo nie było ono tajne, a prezydium obradowało w niezgodnym ze statutem składzie.



To nie jedyne decyzje personalne, bo jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Patryk Michalski, w prawach członka Porozumienia zawieszeni zostali też wiceprezes tej partii Arkadiusz Urban, zastępca sekretarza generalnego Marcel Klinowski oraz Anna Jóźwik.

To osoby, które kwestionowały poszerzenie władz Porozumienia i zdecydowały się powołać nowy sąd koleżeński. Stronnicy Jarosława Gowina uznali, że to politycy, którzy chcieli przejąć wpływy w partii i pozbawić wicepremiera na ugrupowanie.



Adam Bielan wyborach w 2004 został wybrany do Parlamentu Europejskiego z okręgu obejmującego województwa małopolskie i świętokrzyskie. W PE VI kadencji przystąpił do grupy Unii na rzecz Europy Narodów. 16 stycznia 2007 został wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego tej kadencji.

W 2015 wystartował do Senatu, z ramienia komitetu PiS (jako przedstawiciel Polski Razem). 12 listopada 2015 wybrany na wicemarszałka Senatu IX kadencji.

4 listopada 2017, po przekształceniu Polski Razem w Porozumienie, stanął na czele Konwencji Krajowej tej partii.

W 2019 został ponownie wybrany do Parlamentu Europejskiego, startując z list PiS z okręgu mazowieckiego.