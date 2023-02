"To prawdziwe spełnienie marzeń" - tak o swoim sukcesie mówi 18-letni Dawid Kopik, jedyny Polak, który w tym roku rozpocznie naukę na prestiżowym Yale University w Stanach Zjednoczonych. Nastolatek mieszkający jeszcze pod wielkopolskim Lesznem w rozmowie z RMF FM opowiedział o rekrutacji oraz systemie szkolnictwa wyższego za oceanem.

18-latek spod Leszna jest jedynym Polakiem, który w tym roku rozpocznie naukę na jednej z najlepszych uczelni wyższych na świecie. Dawid Kopik jeszcze nie napisał matury, a już ma zapewnione miejsce na Yale University w Stanach Zjednoczonych. Jak przyznaje, to jego ogromne marzenie, ale proces rekrutacji nie był tak prosty, jak może się to wydawać.

Po przejściu przez formularz rekrutacyjny musiałem wysłać sześć esejów. To nie było łatwe zadanie, a to dlatego, że część z nich była na 600 słów, a inne na przykład na 200. Wszystko po to, by sprawdzić, czy aplikant potrafi zawrzeć sens trudnego tematu w krótkiej formie wypowiedzi. Potem dostałem się na rozmowę rekrutacyjną, co jest dużym wyróżnieniem, bo nie każdemu się to udaje i w końcu otrzymałem wiadomość, że zostałem przyjęty - mówi w rozmowie z RMF FM Dawid Kopik.

Po studiach chce wrócić do Polski

Dawid podkreśla, że wyjazd do Stanów Zjednoczonych ma być tylko pewnym etapem. Po studiach - związanych z ekonomią i informatyką - chce wrócić do Polski. To często zaznaczam dość mocno. Chcę tu wrócić. Stany i nauka w nich są spełnieniem marzeń, ale chcę po tym wszystkim wrócić do Polski - dodaje.



Jaką radę dla młodszych kolegów, którzy marzą o studiach w Stanach Zjednoczonych ma 18-latek z Wielkopolski? Przede wszystkim słuchać samego siebie. W końcu decydujemy o swoim życiu, a nie kogoś innego. Tam studia trwają tylko cztery lata i można przecież wrócić do Polski. Nawet po roku. Nawet jeśli po roku zdecydujemy wrócić, to nic straconego. Po prostu warto słuchać samego siebie - mówi Dawid Kopik.