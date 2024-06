Niebieskie skrzynki - wyglądające jak tradycyjne skrzynki na listy - pojawiły się dzisiaj w ponad siedemdziesięciu szkołach na Mazowszu. To tak zwane skrzynki zdrowia psychicznego. Mają ułatwić uczniom dzielenie się swoimi problemami. O szczegółach informuje reporter RMF FM, Michał Dobrołowicz.

Niebieska skrzynka zdrowia psychicznego / Michał Dobrołowicz / RMF24

Skrzynka jest metalowa. U góry kluczyk, ma i szczelinę, przez którą uczniowie mogą wrzucać informację o swoich problemach. Możemy wpisać na kartce to, co czujemy, a te informacje trafią do szkolnego psychologa. Nie ma reguły, jak często skrzynki mają być otwierane, najlepiej, by działo się to jak najczęściej. Ważne też, żeby skrzynki stały w mniej uczęszczanym miejscu, by zapewnić anonimowość i odpowiednie warunki osobie, która wrzuca informację o swoim problemie. Zgłoszenia mogą dotyczyć też kolegów z innych klas - opisują licealiści i pomysłodawcy akcji, Zuzanna Kosieradzka i Miłosz Krzysztofiak.

Niebieskie skrzynki pojawiły się już między innymi w Technikum Samochodowym numer 3 w Warszawie, w Szkole Podstawowej numer 6 w Grodzisku Mazowieckim, w Zespole Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i w Zespole Szkół im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce. We wszystkich szkołach, do których dziś trafiły, uczy się około 40 tys. uczniów.

Za projekt "Niebieskie Skrzyneczki" odpowiada Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego (MSWM), który opisuje, że skrzynki mają dawać poczucia bezpieczeństwa i anonimowości, co jest niezwykle ważne w procesie poszukiwania pomocy.

"W obliczu długiego oczekiwania na konsultacje psychiatryczne oraz rosnącej liczby prób samobójczych wśród młodzieży, projekt "Niebieskie Skrzyneczki" ma za zadanie szybkie reagowanie na potrzeby uczniów i udzielenie im natychmiastowego wsparcia. Dane z wielu raportów jednoznacznie wskazują na kryzys w dziedzinie zdrowia psychicznego młodych ludzi" - opisują inicjatorzy akcji.