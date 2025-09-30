​Patrol ruchu drogowego z Prudnika (woj. opolskie) zatrzymał 11-letniego chłopca, który hulajnogą elektryczną poruszał się po drodze krajowej nr 40. W miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km/h, obecność dziecka na jednośladzie stanowiła poważne zagrożenie dla niego samego oraz innych uczestników ruchu.

11-latek na hulajnodze pędził drogą krajową / Shutterstock

Funkcjonariusze zauważyli nieletniego jadącego bez żadnych elementów odblaskowych. Po zatrzymaniu i wylegitymowaniu ustalono, że chłopiec ma 11 lat i nie przebywa pod opieką osoby dorosłej.

Na miejsce został wezwany jego ojciec, który wyjaśnił, że dziecko miało poruszać się po pobliskich drogach gruntowych i polach, a nie po ruchliwej drodze krajowej. Całość materiałów z interwencji trafi do Sądu Rodzinnego w Prudniku, który zdecyduje o dalszych krokach.

Gdzie można jeździć na hulajnodze - oto co mówią przepisy

Zgodnie z przepisami hulajnogą elektryczną można jeździć po drogach dla rowerów lub pasach rowerowych. Jeśli ich nie ma, dopuszcza się jazdę po jezdni, ale wyłącznie tam, gdzie prędkość pojazdów nie przekracza 30 km/h. W pozostałych przypadkach użytkownicy powinni korzystać z chodnika, dostosowując prędkość do pieszych. Maksymalna dozwolona prędkość hulajnogi to 20 km/h.

Dzieci poniżej 10. roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych wyłącznie w strefach zamieszkania i pod opieką dorosłego. Natomiast osoby w wieku 10-18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub odpowiednią kategorię prawa jazdy (AM, A1, B1 lub T).

Policjanci apelują do rodziców i opiekunów o rozmowy z dziećmi na temat zasad ruchu drogowego i bezpiecznego korzystania z hulajnóg elektrycznych. Stawką w takich sytuacjach może być życie - przypominają funkcjonariusze.