Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice w sobotę odprawił ośmiomilionowego pasażera w ciągu roku. To 10-letni Staś, który z Miami przyleciał na święta z mamą i siostrą. Kraków-Balice to pierwsze lotnisko regionalne w Polsce, które może się poszczycić takim wynikiem.

Ośmiomilionowy pasażer lotniska Kraków-Balice / Wojciech Michalski / RMF FM

Ośmiomilionowym podróżnym był 10-letni Staszek Guerrero, który z siostrą Alicją i mamą przyleciał do dziadków w Krakowie. Podróżował liniami lotniczymi LOT z Miami do Warszawy, a potem innym samolotem tego przewoźnika ze stolicy do Krakowa. Witali go miedzy innymi Prezes Kraków Airport Radosław Włoszek, Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik. Chłopiec otrzymał upominki od władz lotniska, wojewody małopolskiego i voucher na kolejną podróż od LOT. Gratulacje złożył mu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.



Chłopiec mówił, że lubi latać samolotami. Przyznał, że był nieco zdziwiony, że to on jest ośmiomilionowym pasażerem na krakowskim lotnisku. "Przyleciałem na święta do babci i dziadka. Na pewno tutaj są, patrzą i mówią: co to jest?" - powiedział Staszek. "Mieszkamy w Miami. Mój mąż pochodzi z Meksyku, ale kocha Polskę. Chcemy przeprowadzić się za 1,5 roku do Krakowa, żeby dzieci uczyły się w polskiej szkole" - mówiła dziennikarzom Anna Łukaszek-Guerrero.





Coraz więcej podróżnych na krakowskim lotnisku

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk gratulował wszystkim pracownikom Portu Lotniczego Kraków-Balice: "8-milionów pasażerów oznacza znakomitą pracę portu, oznacza odpowiedź na wyzwania. Przyrost o ponad 1 mln pasażerów więcej rok do roku rzadko kiedy jest udziałem lotnisk europejskich" - powiedział Adamczyk. Dodał, że w przyszłym roku możemy spodziewać się przyrostu o kolejny milion, a może i więcej, co oznacza, że "ten silnik rozwoju regionu - znakomicie działa".



Podkreślił, że będzie to port przesiadkowy dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. "Musimy wspierać te inicjatywy, które zarząd Portu Kraków-Balice realizuje: przebudowę pasa startowego, bo to jest wąskie gardło tego portu, i konieczną jego rozbudowę, z punktu widzenia liczby pasażerów, która stale przyrasta" - powiedział dziennikarzom minister Adamczyk.



W zeszłym roku port odprawił blisko 6,8 mln osób. 24 przewoźników operujących z krakowskiego lotniska oferuje ponad 140 regularnych połączeń.