Termin i kwestie personalne dotyczące nadchodzącej rekonstrukcji rządu były jednym z głównych tematów poruszanych dziś przez media. Reporterom RMF FM udało się ustalić, że do zmian dojdzie jutro. Później ta informacja została potwierdzona przez przedstawicieli rządu. W poniedziałek zapadł też wyrok w głośnej sprawie zabójstwa 21-latka przy barze z kebabem w Ełku. Tunezyjczyk Lassad A. został skazany na 12 lat więzienia. Na początku tygodnia, w świetle kamer, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zaprosiła Mateusza Morawieckiego do Okrągłego Stołu. Premier nie przyjął zaproszenia. Najważniejsze informację dnia zebraliśmy dla Was w jednym miejscu!

REKLAMA