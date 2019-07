Koniec afery związanej z "rodzinnymi lotami" marszałka Sejmu? Marek Kuchciński wpłacił dziś na cele charytatywne 15 tys. zł – ma to być równowartość 23 lotów rządową maszyną, podczas których marszałkowi towarzyszyła rodzina. W poniedziałek wiceminister finansów Leszek Skiba oraz minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski poinformowali o tym, że w subwencji oświatowej będzie dodatkowy miliard na podwyżki dla nauczycieli od września. Ruszył proces Tomasza Komendy – pozwał on państwo na 19 mln zł. To kwota, której domaga się w ramach odszkodowania za niesłusznie skazanie i 18-letni pobyt w więzieniu. Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje poniedziałku!

