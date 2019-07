To był trudny weekend dla strażaków. W województwie śląskim interweniowali ponad 500 razy w związku z ulewami, które przeszły przez region. W Katowicach zalanych zostało wiele dróg, parkingów podziemnych, garaży. Podtopienia odnotowano w galeriach handlowych. Z kolei w Białymstoku w niedzielę odbyła się manifestacja "Polska przeciw przemocy". Demonstracja została zorganizowana przez Wiosnę, SLD i Lewicę Razem w związku z wydarzeniami, do jakich doszło w Białymstoku podczas zeszłotygodniowego Marszu Równości "Białystok domem dla wszystkich". Specjalnie dla Was przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych informacji weekendu!

Andrzej Grygiel/ Artur Reszko/ Marcin Bielecki/Agnieszka Wołkowicz/RMF FM Maciej Pałahicki / PAP

Ponad 500 interwencji strażaków po ulewach. Najgorzej było w Śląskiem

Aż 560 razy musieli interweniować tej nocy i o poranku strażacy. To efekt silnych burz, wichur, a momentami gradobicia. Najgorsza sytuacja była w Śląskiem - tam strażacy wyjeżdżali aż 409 razy. Zdecydowanie najwięcej zgłoszeń mieli w Katowicach, gdzie w sobotę woda zalała drogi, utrudniając lub blokując ruch, wdarła się także do niektórych budynków, zalała garaże i samochody.









Jadwiga Emilewicz: Rozmawiamy (...) o możliwości wydłużenia terminu składania oświadczeń ws. prądu

"Szukamy sposobu na przedłużenie terminu składania oświadczeń umożliwiających przedsiębiorcom korzystanie z tańszego prądu" - potwierdza w rozmowie z RMF FM minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.



Manifestacja "Polska przeciw przemocy". Biedroń: Chcemy Polski, która będzie domem dla wszystkich

"Nie zgadzamy się na przemoc, solidarność jest naszą największą bronią, jesteśmy nie do zatrzymania, my zwyciężymy" - mówili w niedzielę w Białymstoku liderzy Wiosny, SLD i Lewicy Razem podczas wiecu pod hasłem "Polska przeciw przemocy".



Tragiczny finał poszukiwań 13-latka. Wszedł do morza mimo czerwonej flagi

Tragiczny finał poszukiwania 13-latka. Morze wyrzuciło jego ciało na brzeg na wysokości Pobierowa w woj. zachodniopomorskim. Chłopak wszedł do morza w Rewalu. Wcześniej odnaleziono ciało 42-latka, najprawdopodobniej jego opiekuna.



KGP: Od początku wakacji 3049 wypadków na drogach

W ciągu ostatniej doby w Polsce doszło do 14 wypadków ze skutkiem śmiertelnym - wynika z informacji podanych w niedzielę przez Komendę Główną Policji. Od początku wakacji do 22 lipca włącznie w Polsce doszło do ponad 3 tys. wypadków; to o 8,3 proc. mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.



Iran: Europejska misja w Zatoce Perskiej to prowokacja

Kraje europejskie, tworzące "koalicję morską" w Zatoce Perskiej, wysyłają wrogie przesłanie - oświadczył w niedzielę rzecznik irańskiego rządu Ali Rabiei, odnosząc się misji mającej zapewnić bezpieczną żeglugę przez cieśninę Ormuz. Plany te nazwał "prowokacją".



Boris Johnson gotowy na brexit bez umowy

Nowy premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson powiedział w Manchester, że głosując za brexitem Brytyjczycy głosowali nie tylko przeciw Unii Europejskiej, ale też przeciw Londynowi. Dodał, że jest gotów zdecydować się na brexit bez umowy.



Z Tatr zniesiono 600 kg śmieci. "Największa w historii Polski lekcja ekologii"

Około 600 kg śmieci znieśli z tatrzańskich szlaków i szczytów wolontariusze w trakcie przeprowadzonej po raz ósmy akcji Czyste Tatry. Inicjator akcji Rafał Sonik ocenił, że świadomość ekologiczna turystów jest coraz większa, choć niektórzy nadal zaśmiecają przyrodę.



Fakty znad wody w Charzykowy. To "mekka polskiego żeglarstwa"

Weekend to czas na kolejną odsłonę naszego wakacyjnego cyklu "Fakty znad wody". Tym razem gościliśmy na Pomorzu. Nie byliśmy jednak nad morzem. Bałtyckie plaże to oczywiście najpopularniejsze miejsca do wypoczynku nad wodą w tej części Polski, ale nie jedyne.



Wyścig Górski w Limanowej: Dziś drugi dzień wielkiego ścigania

W małopolskiej Limanowej rozpoczyna się drugi dzień wielkiego ścigania. Ponad stu zawodników z całego kontynentu przyjechało, by rywalizować w mistrzostwach Polski i Europy w wyścigach górskich.