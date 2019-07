W ciągu ostatniej doby w Polsce doszło do 14 wypadków ze skutkiem śmiertelnym - wynika z informacji podanych w niedzielę przez Komendę Główną Policji. Od początku wakacji do 22 lipca włącznie w Polsce doszło do ponad 3 tys. wypadków; to o 8,3 proc. mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Zdjęcie ilustracyjne / Archiwum RMF FM / RMF FM

KGP poinformowała, że od początku wakacji, czyli od 19 czerwca, na polskich drogach miało miejsce 306 wypadków ze skutkiem śmiertelnym, z czego 14 w ciągu ostatniej doby. 47 osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych zmarło w szpitalu w okresie krótszym niż 30 dni od daty wypadku. Przypadki takie policja także ujmuje w statystyce wypadków ze skutkiem śmiertelnym.



W nocy z soboty na niedzielę w woj. zachodniopomorskim dwie osoby poniosły śmierć, kiedy ich samochód dachował na drodze krajowej nr 11 na wysokości miejscowości Gwizd.



Z kolei w woj. lubuskim zginął w sobotę po południu 10-latek poruszający się na hulajnodze. Do tragedii doszło w sobotę w miejscowości Stare Kramsko w powiecie zielonogórskim. Chłopiec został śmiertelnie potrącony przez samochód.



W sobotę wieczorem w Bydgoszczy 33-latek pod wpływem narkotyków śmiertelnie potrącił na pasach prawidłowo przechodzącą przez ulicę 56-letnią kobietę.

Półmetek wakacji na drogach

W ostatnim tygodniu policja podsumowała pierwszy miesiąc wakacji. Było mniej wypadków, ale więcej zatrzymanych praw jazdy. Od początku wakacji do 22 lipca włącznie w Polsce doszło do ponad 3 tys. wypadków; to o 8,3 proc. mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku - wynika ze wstępnych danych Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.



Z danych KGP wynika, że od 19 czerwca do 22 lipca na polskich drogach doszło do 3049 wypadków. To o 275 (8,3 proc.) wypadków mniej niż rok wcześniej. Mniejsza jest również liczba zabitych na drogach - do 22 lipca w wypadkach zginęły 273 osoby - o 16 mniej niż rok temu (spadek o 5,5 proc). Spadek odnotowano również, jeśli chodzi o liczbę osób rannych. W ciągu ponad miesiąca odnotowano 3651 osób poszkodowanych w wypadkach - o 384 mniej (9,5 proc.) niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Prawie dwukrotnie wzrosła za to liczba praw jazdy odebranych za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h.



Na początku wakacji policja uruchomiła interaktywną mapę, gdzie każdego dnia prezentuje bieżącą liczbę i lokalizację wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym z ostatniej doby oraz od początku wakacji. Mapę możecie zobaczyć TUTAJ>>



Punkty oznaczające wypadki, do których doszło w ciągu ostatniej doby, są na niej zaznaczone kolorem czerwonym, a kolejnego dnia zmieniają barwę na czarny i w tej formie pozostaną na mapie do końca wakacji.



Wypadki drogowe zazwyczaj nie są przypadkiem. Prawie za każdym zdarzeniem kryje się niebezpieczne zachowanie kierowcy lub pieszego. Wielu tragedii można byłoby uniknąć, gdyby przestrzegane były elementarne zasady ostrożności i bezpieczeństwa- głosi komunikat umieszczony pod mapą.