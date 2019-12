W związku z aferą dopingową, Rosja została wykluczona z igrzysk olimpijskich w Tokio i w Pekinie. Nie oznacza to jednak, że jej reprezentanci nie mają szans na wystartowanie w olimpiadzie. Olga Tokarczuk już jutro odbierze literacką nagrodę Nobla, która została jej przyznana za 2018 rok. Podczas pobytu w Sztokholmie, pisarka spotkała się z grupą kilkunastu tłumaczy swoich książek. Przypomnijmy, że dzieła Tokarczuk ukazały się już w 35 językach. Ogłoszone zostały nominacje do 77. Złotych Globów, wśród kandydatów do nagrody nie ma filmu Jana Komasy "Boże Ciało". Szokującej zbrodni dopuścił się 18-latek z Ząbkowic Śląskich. Młody mężczyzna poinformował w nocy policję, że włamywacz zamordował jego rodziców i 7-letniego brata. Po przybyciu funkcjonariuszy 18-latek przyznał, że to on zabił swoją rodzinę. Co jeszcze wydarzyło się w poniedziałek? Dowiesz się ze specjalnego Podsumowania Dnia RMF FM.

REKLAMA