To wyzwanie i ogromna satysfakcja – mówi w rozmowie z RMF FM dr Monika Browarczyk, która przetłumaczyła opowiadania Olgi Tokarczuk na język hindi. Tłumaczka potwierdziła nam, że pracuje nad przekładem kolejnych książek polskiej noblistki. I podkreśla, że język hindi to 4 milionów potencjalnych czytelników. We wtorek po południu w Sztokholmie Olga Tokarczuk odbierze z rąk króla Szwecji Karola XVI Gustawa złoty noblowski medal oraz dyplom.

