Lider PO Grzegorz Schetyna poinformował, że decyzja Donalda Tuska o jego ewentualnym starcie w wyborach prezydenckich powinna zapaść przed 21 listopada. Według niego, jeśli obecny przewodniczący Rady Europejskiej podejmie decyzję o starcie w wyborach, Platforma Obywatelska zrezygnuje z prawyborów w ramach Koalicji Obywatelskiej. Po wczorajszym zatrzymaniu przez CBA prezydenta warszawskiej dzielnicy Włochy - Artura W. i tureckiego biznesmena Sabriego B. - do sądu wpłynęły wnioski o areszt tymczasowy dla obu mężczyzn. Przypomnijmy: do zatrzymania doszło podczas przekazania łapówki w wysokości 200 tys. zł. W związku z tą sprawą Rafał Trzaskowski zapowiedział kontrole w instytucjach, w których pracował wcześniej burmistrz dzielnicy. Do kolejnych rewelacji na swój temat odniósł się prezes NIK Marian Banaś. W wydanym oświadczeniu poinformował, że wszystkie nieruchomości nabył " w sposób uczciwy i zgodnie z prawem". Tygrysy z zatrzymanego na białoruskiej granicy transportu trafią do poznańskiego zoo. Zwierzęta będą miały tam zapewnioną opiekę do czasu znalezienia nowych domów. W specjalnym Podsumowaniu Dnia RMF FM dowiesz się o najważniejszych wydarzeniach środy.

