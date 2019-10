31-letni mężczyzna, który spowodował śmiertelny wypadek na ul. Sokratesa na Bielanach w Warszawie, zostanie przewieziony na oddział psychiatrii przy areszcie w Łodzi. Krystian O. został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące przez warszawski Sąd Okręgowy. Formalnie nie został zatrzymany, ponieważ przebywał w szpitalu. Lekarze uznali, że ze względu na kondycję psychiczną nie może przebywać w areszcie śledczym. Stąd decyzja o przewiezieniu go na oddział psychiatrii.

We wtorek Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do zażalenia prokuratury na wcześniejszą decyzję sądu o zastosowaniu wobec Krystiana O. dozoru policyjnego. Zdecydował, że 31-latek ma trafić na trzy miesiące do aresztu. Potem okazało się, że Krystian O. nie zostanie od razu aresztowany, bo jest w szpitalu.

Rzecznik stołecznej komendy nadkom. Sylwester Marczak potwierdził, że policja dostała opinię lekarzy. Mówi ona, że 31-latek nie może przebywać w areszcie.

Powinien przebywać w oddziale psychiatrii przy areszcie. Jest już pod nadzorem policji i realizowany jest konwój - poinformował. Ze względu na bezpieczeństwo Krystiana O. odmówił podania szczegółów.

Według nieoficjalnych informacji reportera RMF FM Grzegorza Kwolka, policyjny konwój przewozi Krystiana O. do aresztu w Łodzi, gdzie znajduje się specjalistyczny oddział psychiatryczny.

Rozpędzonym bmw zabił na pasach 33-letniego ojca rodziny

W ubiegłą niedzielę na ulicy Sokratesa w Warszawie 31-letni Krystian O. jadąc bmw potrącił przechodzącego po pasach pieszego. Mężczyzna był żony i z dzieckiem w wózku. W ostatniej chwili odepchnął rodzinę. 33-latek zmarł mimo reanimacji.

Kierowca bmw usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym oraz narażenia pieszych - kobiety i jej dziecka - znajdujących się na przejściu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu i odpowiadał na pytania obrońcy. Wyjaśnił, że niewiele pamięta, dodał, że oślepiło go słońce - informowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Nawet 130 km/h w terenie zabudowanym

Z informacji przekazanych przez dyrektora Zarządu Dróg Miejskich wynikało, że Krystian O. jechał z prędkością nawet 130 km/h - w terenie zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Co więcej, jego bmw było zmodyfikowane do tego stopnia, że policja miała wątpliwości, czy powinno zostać dopuszczone do ruchu.