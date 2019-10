Trwają dziesiątki kontroli w urzędach i instytucjach, w których zatrzymany przez CBA burmistrz warszawskiej dzielnicy Włochy pełnił funkcje - zapowiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

CBA zatrzymało byłego burmistrza warszawskiej dzielnicy Włochy / Radek Pietruszka / PAP





Dokładnie skontrolujemy i przejrzymy wszystkie dokumenty, i również sygnały, które nawet pojawiają się w przestrzeni publicznej - powiedział Trzaskowski, który złożył we wtorek wniosek do przewodniczącej rady dzielnicy Włochy o odwołanie z funkcji burmistrza dzielnicy Artura W.



Dodał też, że nie znał prywatnie byłego burmistrza i jest tą sytuacją poruszony. Nie było żadnych sygnałów o jakichkolwiek nieprawidłowościach, dotyczących burmistrza - dodał Trzaskowski.



W poprzedniej kadencji Artur W. był wiceburmistrzem na warszawskich Bielanach, a przedtem wiceburmistrzem Woli.



Dziesiątki kontroli i wnioski o areszt

Prezydent Warszawy powiedział, że w ratuszu i w spółkach podległych prowadzone są dziesiątki kontroli. Czasami dotyczą bardzo poważnych zarzutów korupcji i przy takich będziemy działali z pełną bezwzględnością. Współpracujemy zawsze z CBA, czy prokuraturą. Niestety, czasami mamy do czynienia również z nadużywaniem służb w celach politycznych, przez polityków - dodał Trzaskowski.



Prokurator skierował wnioski o trzymiesięczne aresztowanie biznesmena Sabriego B. i burmistrza warszawskiej dzielnicy Włochy Artura W. - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński.

Przesłankami wniosków jest obawa matactwa procesowego oraz grożąca podejrzanym surowa kara - podkreślił prokurator.



Posiedzenie aresztowe ma się odbyć w czwartek rano.

Zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych