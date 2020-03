W Polsce zdiagnozowano pierwszy przypadek koronawirusa. Zarażony to 66-latek z Zielonej Góry, który wrócił autokarem z Niemiec. Stan pacjenta określany jest jako dobry. W środę włoskie władze podjęły decyzję o zamknięciu wszystkich szkół i uniwersytetów. Decyzja obowiązywać będzie do 15 marca, a związana jest z epidemią koronawirusa. We Włoszech zarażonych jest ponad 2700 osób, a zmarło 107. W Stanach Zjednoczonych trwają przygotowania do wyborów prezydenckich. Prawybory demokratów zakończyły się sukcesem Joe Bidena w większości stanów. Po ogłoszeniu wyników swoją kandydaturę wycofał Michael Bloomberg, który nie zdołał wygrać w żadnym ze stanów. O wszystkich najważniejszych wydarzeniach środy dowiesz się z Podsumowania Dnia RMF FM.

REKLAMA