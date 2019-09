Poniedziałek był drugim dniem wizyty wiceprezydenta USA w Polsce. Mike Pence rozmawiał w poniedziałek w cztery oczy z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Później spotkał się także z premierem Mateuszem Morawieckim. Wielkopolscy policjanci schwytali Krzysztofa K., domniemanego sprawcę zabójstwa 34-letniego mężczyzny w Zadowicach koło Kalisza. Reprezentacja Polski po dogrywce wygrała z Chinami 79:76 w meczu mistrzostw świata w koszykówce. To zwycięstwo daje naszej reprezentacji awans do drugiej rundy. Zbliżający się do Florydy huragan Dorian osłabł do kategorii 4 w skali Saffira-Simpsona, jednak przez najbliższych kilka dni wciąż pozostanie bardzo silny.

