Poważny wypadek w miejscowości Świniarsko w powiecie nowosądeckim w Małopolsce. Bus przewożący między innymi uczniów zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba zginęła, a poszkodowane zostały 33 osoby - wśród nich są młodzi ludzie w wieku 16-17 lat. Informację z Gorącej Linii RMF FM potwierdzają nam służby.

Zdjęcia z miejsca wypadku / foto. Gorąca Linia RMF FM /

W miejscowości Świniarsko koło Nowego Sącza (Małopolska) na drodze powiatowej doszło do czołowego zderzenia busa z ciężarówką oraz samochodem osobowym. Jedna osoba zginęła - to 85-letni pasażer busa, który zmarł w szpitalu. Poszkodowane zostały 33 osoby, z czego większość podróżujących busem.

Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że rejsowym busem jechała młodzież w wieku 16-17 lat. Nastolatkowie prawdopodobnie wracali z rozpoczęcia roku szkolnego.



Poszkodowany jest także kierowca samochodu ciężarowego. Auto po zderzeniu zjechało z drogi i uderzyło w drzewo.

Na miejsce wypadku wysłano 10 karetek oraz trzy śmigłowce LPR-u. Jest także 11 zastępów straży pożarnej. Wśród poszkodowanych jest 10 osób w stanie ciężkim. Ranni zostali przewiezieni do szpitali w Nowym Sączu, Brzesku oraz w Gorlicach. Jedną osobę śmigłowiec przetransportował do Krakowa, do Centrum Urazowego. Jeden z pacjentów trafił do szpitala w Tarnowie.



Wstępne ustalenia wskazują, że to kierowca ciężarówki zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z busem, w który z kolei wjechał rozporządzony samochód osobowy.

Do wypadku doszło niedaleko miejscowości Świniarsko / Google Maps /

Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Policja kieruje na objazdy.

Na miejsce wypadku udał się wojewoda małopolski Piotr Ćwik.