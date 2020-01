Ponad 200 ocalałych i kilkadziesiąt delegacji z całego świata wzięło udział w obchodach 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz. Znajdziecie u nas poruszające relacje ocalałych, wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy i galerie zdjęć z tego wyjątkowego dnia. Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła postępowanie ws. składania fałszywych zeznań przez Agenta Tomka. Jak ustalił dziennikarz RMF FM: Prokuratura podda analizie wszystkie dowody, zwłaszcza te, które powstały na podstawie zeznań i notatek Tomasza Kaczmarka. W związku z coraz większą ilością zachorowań na nowy koronawirus, miasto Wuhan - w którym wybuchła epidemia, zostało odcięte od świata. Jak informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, trwają negocjacje warunków transportu Polaków i obywateli innych krajów Europy Zachodniej z terenów zagrożonych wirusem. Co jeszcze wydarzyło się w poniedziałek? Sprawdźcie w Podsumowaniu Dnia RMF FM.

Jest śledztwo w sprawie składania fałszywych zeznań przez agenta Tomka

Jest śledztwo w sprawie składania fałszywych zeznań przez agenta Tomka. Wszczęła je Prokuratura Regionalna w Katowicach, która wyłączyła materiały z postępowania dotyczącego rzekomej willi Kwaśniewskich w Kazimierzu Dolnym. Jak dowiedział się reporter RMF FM, we wszczętym śledztwie analizie mają zostać poddane wszystkie dowody, a w szczególności te, które zostały wytworzone na podstawie zeznań, notatek Tomasza Kaczmarka.







75. rocznica wyzwolenia Auschwitz. Były więzień: Nie bądźcie obojętni, bo spadnie na was "jakiś Auschwitz"

W Oświęcimiu zakończyły się główne obchody 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz. Wzięło w nich udział ponad 200 ocalałych z Polski i różnych zakątków świata, a także 60 delegacji państw i organizacji międzynarodowych. "Co mam powiedzieć? Że chciałabym płakać, bo tylko łzami mogę oblać tę przeszłość? (...) Wy jesteście naszym pocieszeniem, wy wszyscy postaracie się, żeby pamiętać to miejsce i inne miejsca, gdzie ludzie poszli na śmierć. Wy będziecie odpowiedzialni za to, żeby takie nieszczęście nie powtórzyło się na świecie" - zaznaczyła była więźniarka Batszewa Dagan.

Duda: Fałszowanie historii II wojny światowej, wykorzystywanie Auschwitz to bezczeszczenie pamięci ofiar

"W imieniu Rzeczypospolitej ponawiam zobowiązanie: zawsze pielęgnować pamięć i strzec prawdy o tym, co się wydarzyło w Auschwitz" - oświadczył prezydent Andrzej Duda. Podkreślił, że fałszowanie historii II wojny światowej, instrumentalne wykorzystywanie Auschwitz to bezczeszczenie pamięci ofiar".







Śmierć Kobe'ego Bryanta. W katastrofie śmigłowca zginęła także 13-letnia córka koszykarza

W katastrofie śmigłowca, w której zginął legendarny koszykarz Kobe Bryant, zginęło także osiem innych osób. Wśród ofiar jest córka sportowca, 13-letnia Gianna. Na razie nieznane są dokładne przyczyny katastrofy - według wstępnych, nieoficjalnych informacji maszyna uderzyła w zbocze góry.

MSZ przygotowuje ewakuację Polaków z chińskiego Wuhan

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowuje ewakuację Polaków z chińskiego Wuhan. Jak dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM, Polska razem z krajami Europy Zachodniej negocjuje z władzami chińskimi warunki transportu i opieki medycznej nad osobami, które będą chciały opuścić teren zagrożony koronawirusem.

Burmistrz Łeby napadnięty przez mężczyznę z nożem. Sprawcę zatrzymano

Policjanci z Lęborka zatrzymali mężczyznę, który w piątek wieczorem miał grozić burmistrzowi Łeby Andrzejowi Strzechmińskiemu. Wieczorem na terenie jednego ze sklepów w mieście miał on podejść do samorządowca z nożem w ręku.

Prezydent skierował do TK wniosek ws. możliwości badania niezależności KRS

Prezydent Andrzej Duda zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie, czy możliwe jest stwierdzanie nieważności postępowań w oparciu o ocenę prawidłowości procedury wyłaniania kandydatów na sędziów przeprowadzanej przez Krajową Radę Sądownictwa.



Grammy 2020. Billie Eilish sensacją gali w Los Angeles

18-letnia piosenkarka Billie Eilish znokautowała rywali podczas ceremonii rozdania nagród Grammy w Los Angeles. Zdobyła je w zaliczanych do najważniejszych kategoriach: Album roku, Piosenka roku, Debiut, a także Nagranie roku oraz Album wokalny pop.