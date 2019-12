Środa przyniosła dużo nowych informacji ws. szefa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Wydał on specjalne oświadczenie, w którym przyznał m.in., że był gotów odejść z urzędu. Dowiedzieliśmy się także, że Banaś stracił dostęp do tajemnic - to efekt wszczęcia postępowania sprawdzającego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dotyczącego jego poświadczenia bezpieczeństwa do informacji niejawnych. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury, która chciała tymczasowego aresztu dla dziennikarza Kamila Durczoka. Wieczorem doszło do wybuchu gazu w Szczyrku. Jak informują strażacy, pod gruzami mogą być ludzie.

