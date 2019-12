Decyzja o niezastosowaniu aresztu wobec Kamila Durczoka, podejrzanego o oszustwo i podrobienie weksla, "jest nieracjonalna i niezrozumiała" - tak postanowienie sądu ws. znanego dziennikarza komentuje Prokuratura Regionalna w Katowicach. Zaznacza, że - jak dowodzi praktyka - "w przypadkach zarzutów tak ciężkich jak te postawione Kamilowi D. areszt jest stosowany". Prokuratura wprost stwierdza również, że "sąd łagodniej potraktował podejrzanego, przyznając mu swoisty ‘immunitet celebryty’".

Zarzuty, jakie prokurator postawił Kamilowi Durczokowi, dotyczą podrobienia weksla i dokumentów towarzyszących zabezpieczeniu kredytu hipotecznego na blisko 3 mln złotych oraz doprowadzenia banku do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości.

Wczoraj Wirtualna Polska podała, że dziennikarz przyznał się do podrobienia podpisu na wekslu i sfałszowania innych dokumentów bankowych - nie przyznał się natomiast do oszustwa na szkodę banku.

Za czyny, których popełnienie zarzucają mu śledczy, Durczokowi może grozić do 25 lat więzienia.

Kamil Durczok na korytarzu Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, lipiec 2019 / Grzegorz Michałowski / PAP

Prokuratura: Sąd potraktował Kamila Durczoka łagodniej

W nocy z wtorku na środę Sąd Rejonowy Katowice-Wschód odrzucił wniosek prokuratury o aresztowanie Durczoka na trzy miesiące. Szczegóły decyzji sądu nie są na razie znane: uzasadnienie postanowienia ma być gotowe w ciągu tygodnia.

Krytycznie decyzję katowickiego sądu ocenili śledczy.

"Praktyka związana ze stosowaniem środków zapobiegawczych dowodzi, że w przypadkach zarzutów tak ciężkich jak te postawione Kamilowi D. areszt jest stosowany. Decyzja sądu o niezastosowaniu aresztu jest nieracjonalna i niezrozumiała" - czytamy w oświadczeniu Prokuratury Regionalnej w Katowicach, która zgodnie z przepisami nie ujawnia pełnego nazwiska podejrzanego - on sam jednak, jak poinformował jeden z jego obrońców, nie zastrzega swojego wizerunku i zgadza się na podawanie nazwiska w pełnym brzmieniu.

"Sąd łagodniej potraktował podejrzanego, przyznając mu swoisty ‘immunitet celebryty’, wpływając negatywnie na dalszy tok postępowania" - komentuje dalej w zdecydowanych słowach katowicka prokuratura.

Żona Durczoka oświadczyła, że weksla nigdy nie widziała, a jej podpis został podrobiony

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte w sierpniu z zawiadomienia poręczyciela, a także banku.

Według ówczesnych doniesień medialnych, w tym roku bank zwrócił się do byłej żony Kamila Durczoka, Marianny Dufek, z wezwaniem do wykupu weksla z powodu nieuiszczenia należności przez kredytobiorcę. Kobieta zaprzeczyła, że złożyła na wekslu podpis. Oświadczyła, że nie było jej przy sporządzeniu weksla ani nigdy go nie widziała, a jej podpis został podrobiony.

W ostatnich dniach wpłynęła kluczowa w tej sprawie opinia biegłego z zakresu pisma ręcznego.

Śledczy mówią o "realnej obawie matactwa"

Ostatecznie - jak podała Prokuratura Regionalna w Katowicach - prokurator przedstawił Kamilowi Durczokowi zarzuty podrobienia dokumentów umożliwiających uzyskanie kredytu i przedłożenia ich w banku oraz doprowadzenia banku do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości.

"Czyny te są zbrodnią zagrożoną karą do 25 lat pozbawienia wolności" - podała również prokuratura, podkreślając przy tym, że "wysoka kara grożąca podejrzanemu jest samoistną przesłanką do stosowania" tymczasowego aresztowania.

"Nadto w sprawie prowadzonej przeciwko Kamilowi D. nadal gromadzony jest materiał dowodowy. W okresie, którego dotyczy śledztwo, podpisywanych było szereg innych dokumentów związanych z umową kredytową. Realna obawa matactwa przez podejrzanego (...) stanowi kolejną samoistną przesłankę do zastosowania tymczasowego aresztowania" - zaznaczyła również prokuratura.

Reprezentujący dziennikarza adwokat mec. Karol Rużyło potwierdził, że po decyzji sądu Durczok - który w poniedziałek został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji - został zwolniony. Prawnik podał także, że sąd nie zastosował wobec jego klienta żadnych innych środków zapobiegawczych.

Zrobić to może prokuratura - w grę wchodziłoby np. poręczenie majątkowe, dozór policji czy zakaz opuszczania kraju - ale w pierwszej kolejności śledczy zamierzają złożyć zażalenie na decyzję sądu o odrzuceniu wniosku o areszt.