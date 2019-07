Środa to kolejny dzień zmian na stanowiskach unijnych. Nowym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego został David Sassoli. Stanowisko wiceszefa europarlamentu otrzymała Ewa Kopacz. Jednym z głównych tematów dnia był także akt oskarżenia przeciwko m.in. posłowi PO Stanisławowi Gawłowskiemu w związku z korupcją przy inwestycjach melioracyjnych w Szczecinie. Nie brakowało emocji sportowych. Pasjonaci tenisa cieszyli się ze zwycięstwa Huberta Hurkacza. Polak awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju tenisowego w Wimbledonie. Przygotowaliśmy przegląd najważniejszych wydarzeń dnia.

Tusk: Ze strony Wyszehradu i Polski nie było żadnych kandydatur na czołowe pozycje

"Jeśli ktoś miał nadzieję, że wybór inny niż Fransa Timmermansa na szefa Komisji osłabi wolę czy determinację UE, aby wszędzie przestrzegano prawa i żeby rządy prawa były regułą obowiązującą w całej Europie, to jest w błędzie, bo moim zdaniem jest dokładnie odwrotnie" - mówi w rozmowie w RMF FM Donald Tusk. Szef Rady Europejskiej podkreślił również, że jest zadowolony z osiągnięcia porozumienia ws. wyboru szefostwa KE. "Muszę powiedzieć, że nie odbierałem tylu gratulacji tutaj w Brukseli, jak po zakończeniu tej procedury. Prawda jest taka, że można się było spodziewać wielotygodniowego, a może i wielomiesięcznego uzgadniania".



W karambolu na A6 zginęło 6 osób. Podejrzany może wyjść za kaucją

Kierowca tira, podejrzany o spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym na autostradzie A6 pod Szczecinem, może wyjść z aresztu za kaucją. Sąd uwzględnił zażalenie jego obrony na decyzję o tymczasowym aresztowaniu. Chodzi o tragiczny wypadek z czerwca, w którym zginęło łącznie sześć osób, w tym 5-osobowa rodzina.

Stanisław Gawłowski miał przyjmować łapówki. Jest akt oskarżenia

Do szczecińskiego sądu okręgowego skierowany został w środę akt oskarżenia przeciwko m.in. posłowi PO Stanisławowi Gawłowskiemu, jego żonie i członkom rodziny w związku z korupcją przy inwestycjach melioracyjnych w Szczecinie - przekazała Prokuratura Krajowa.



Włoch David Sassoli nowym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego

Włoski socjalista David Sassoli został wybrany na nowego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. W drugiej turze głosowania otrzymał on 345 głosów.



Czarnecki: Dajemy rządowi czas do października, aby odpowiedział na nasze postulaty

"Staramy się, żeby lekarze zaczęli przestrzegać kodeksu pracy, nie przemęczali się i wykonywali pracę w takim wymiarze jak każdy inny obywatel, czyli w wymiarze 100 procent" - powiedział w Rozmowie w samo południe w RMF FM Jan Czarnecki, przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZLL. Jego organizacja wzywa lekarzy do wypowiedzenia klauzuli opt-out czyli umowy, na mocy której lekarze zgadzają się wydłużenie czasu pracy powyżej 48 godzin tygodniowo, dzięki czemu w wielu szpitalach zapewniona jest całodobowa obsada lekarska. W październiku ma się rozpocząć protest organizowany przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy i Porozumienie Rezydentów. Dajemy rządowi czas, aby odpowiedział na nasze postulaty - mówił Czarnecki. Dopytywany o to, co będzie się dziać z pacjentami w czasie protestu, Czarnecki odpowiedział: Mamy plan, aby nasza redukcja czasu pracy nie dotyczyła SOR-ów oraz chemioterapii, aby kwestie skrajnego zagrożenia życia zostały zaopatrzone.

Ewa Kopacz wybrana na stanowisko wiceszefa Parlamentu Europejskiego

Była premier Ewa Kopacz (Platforma Obywatelska) została wybrana na stanowisko wiceszefa Parlamentu Europejskiego.

Głosowanie jest tajne. By zdobyć stanowisko kandydat lub kandydatka muszą zdobyć ponad 50 proc. głosów. Kopacz otrzymała 461 głosów poparcia.

Wimbledon: Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy turnieju

Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju tenisowego w Wimbledonie po zwycięstwie nad Argentyńczykiem Leonardo Mayerem 6:7 (4-7), 6:1, 7:6 (9-7), 6:3.



Awaria Facebooka, Instagrama i WhatsAppa. Użytkownicy zgłaszają problemy

Użytkownicy na całym świecie zgłaszają awarię największych portali społecznościowych: Facebooka i Instagrama. Problemy są także z komunikatorem WhatsApp.

Z serwisów Facebook i Instagram wciąż można korzystać, jednak nie ładują one niektórych zdjęć lub postów. Awarie zgłaszają użytkownicy z całego światu, co pokazuje portal Down Detector. Najwięcej raportów schodzi z Europy, USA, Ameryki Południowej i Japonii.