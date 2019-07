Była premier Ewa Kopacz (Platforma Obywatelska) została wybrana na stanowisko wiceszefa Parlamentu Europejskiego.

Ewa Kopacz / Radek Pietruszka / PAP

Głosowanie jest tajne. By zdobyć stanowisko kandydat lub kandydatka muszą zdobyć ponad 50 proc. głosów. Kopacz otrzymała 461 głosów poparcia.



Ewa Kopacz była kandydatką Europejskiej Partii Ludowej. Chciałabym przede wszystkim podziękować moim kolegom z delegacji polskiej, ale chciałabym też podziękować moim kolegom z naszej grupy politycznej, EPL, podziękować za wsparcie i za zaufanie, którym mnie obdarzyli. W końcu jestem tu początkująca, jestem pierwszą kadencję - powiedziała dziennikarzom po wyborze.

Zaznaczyła, że zdaje sobie sprawę z obowiązku, jaki na nią spada. Myślę, że tu będę godnie reprezentować interesy Polski. Będę reprezentować również interesy wszystkich Polaków, tych, którzy tak licznie poszli do ostatnich wyborów w maju - podkreśliła Kopacz.

Kandydatem Europejskich Konserwatystów i Reformatorów był Zdzisław Krasnodębski. W pierwszej turze otrzymał on 169 głosów, co nie wystarczyło do objęcia funkcji. Nie udało mu się też zdobyć stanowiska w kolejnych dwóch turach głosowań.