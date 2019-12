Poniedziałek upłynął pod znakiem kolejnych reakcji na kontrowersyjne wypowiedzi prezydenta Rosji Władimira Putina. Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz zachęca Polaków do pisania listów w tej sprawie. Ustawa dyscyplinująca sędziów ograniczy ich niezawisłość, mimo to zwolenników jej wprowadzenia jest minimalnie więcej niż przeciwników - wynika z sondażu IBRiS dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM. Poseł Koalicji Obywatelskiej Riad Haidar z końcem roku przestanie kierować oddziałem neonatologii szpitala wojewódzkiego w Białej Podlaskiej. "To jest rewanż, zemsta polityczna za przegrane wybory" - powiedział w rozmowie z RMF FM.

REKLAMA