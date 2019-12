Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher wystąpiła w obronie Polaków po oskarżeniach Kremla o współpracę z hitlerowskimi Niemcami. Reakcją na jej wypowiedź był wpis ambasady Rosji na Twitterze: "Droga ambasador, czy sądzi pani naprawdę, że zna się na historii?"

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

"Droga ambasador, czy sądzi pani naprawdę, że zna się na historii lepiej niż na dyplomacji?" - głosi pełen tweet ambasady Rosji.



Wcześniej Mosbacher napisała na Twitterze: "Drogi prezydencie Putin - Hitler i Stalin zmówili się, by rozpocząć II wojnę światową. To jest fakt. Polska była ofiarą tego okropnego konfliktu".



Interwencję amerykańskiej ambasador odnotowała Associated Press, która przypomniała też, że "sowiecka Armia Czerwona wbiła Polsce nóż w plecy", gdy jej armia walczyła z niemieckim najeźdźcą.







Oczerniające Polskę wypowiedzi Putina