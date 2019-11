Expose Mateusza Morawieckiego w Sejmie to temat numer jeden wtorku. Po wystąpieniu premiera w niższej izbie parlamentu rozgorzała gorąca dyskusja. Jedną z informacji dnia było także wycofanie przez PiS projektu ws. 30-krotności ZUS oraz wyrok TSUE ws. Polski. Pisaliśmy także o konflikcie w reprezentacji siatkarek: trener Jacek Nawrocki spotkał się z zawodniczkami. Co jeszcze się działo? Oto nasze podsumowanie dnia!

Exposé Morawieckiego. Przebudowa systemu podatkowego i zmiana konstytucji

Premier Mateusz Morawiecki podczas expose w Sejmie powiedział, że chce zmiany konstytucji. Dodał, że zależy mu, by w najważniejszym państwowym dokumencie znalazł się zapis gwarantujący prywatność i ochronę środków obywateli zgromadzonych w PPK i IKE. Oprócz tego szef rządu mówił o przebudowie systemu podatkowego i uproszczeniu prawa.

PiS wycofało projekt ws. 30-krotności ZUS. Bo nie zdołało przekonać ludzi Gowina

Prawo i Sprawiedliwość wycofało z Sejmu budzący gorące dyskusje projekt ustawy ws. zniesienia limitu 30-krotności składek na ZUS.

Zakładał on likwidację od 2020 roku górnego limitu przychodu, po przekroczeniu którego nie płaci się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: równy jest on właśnie 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Propozycja partii Jarosława Kaczyńskiego - która miała przynieść budżetowi dodatkowo ponad 7 mld złotych - krytykowana była nie tylko przez m.in. Koalicję Obywatelską i Konfederację: przeciwny jej był także koalicjant PiS - Porozumienie Jarosława Gowina, a o swoim "sceptycznym" spojrzeniu na sprawę mówił również prezydent Andrzej Duda. Przeciwko projektowi zgodnie opowiedzieli się także przedstawiciele pracodawców i pracowników.

W rozmowie z dziennikarzami po wycofaniu projektu poseł PiS Marcin Horała przyznał, że "chodziło o to, że nie ma zgody (w ramach Zjednoczonej Prawicy) na ten projekt i nic nie wskazuje na to, żeby taka większość się pojawiła".

"Nie udało się wszystkich do tego rozwiązania przekonać. Skoro się nie udało - to tego rozwiązania nie ma" - stwierdził.

Emerytura maksymalna. Lewica złożyła własny projekt dotyczący 30-krotności ZUS

Lewica złożyła własny projekt ustawy o likwidacji tzw. 30-krotności ZUS. Przedstawiciele klubu poselskiego chcą m.in., by wraz z tą zmianą podniesiono najniższe emerytury i renty.

(Projekt) dotyczy zniesienia rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek w postaci trzydziestokrotności prognozy przeciętnego wynagrodzenia, podniesienia najniższej emerytury i renty do wysokości 1600 złotych, a najniższej renty dla osób częściowo niezdolnych do pracy do wysokości 1200 złotych oraz wprowadzenia pojęcia najwyższej emerytury w wysokości równej sześciokrotności wynagrodzenia minimalnego w roku poprzedzającym rok przejścia na emeryturę - czytamy w opisie projektu.

Wyrok TSUE: Sąd Najwyższy ma zdecydować o niezależności Izby Dyscyplinarnej

To Sąd Najwyższy ma badać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej, by ustalić, czy może ona rozpoznawać spory dotyczące przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku - orzekł we wtorek Trybunał sprawiedliwości UE. Jeśli Sąd Najwyższy uznałby, że Izbie Dyscyplinarnej brak niezależności i bezstronności, mógłby - zgodnie z wyrokiem TSUE - przestać stosować przepisy, na mocy których to właśnie do Izby Dyscyplinarnej należy rozpoznawanie sporów dotyczących przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego.

Prof. Gersdorf o wyroku TSUE: Trybunał potwierdził wady prawne. Konieczne działania ustawodawcze

"Rząd, Sejm i Senat powinny podjąć działania ustawodawcze w celu usunięcia tych wadliwości prawnych, których zaistnienie zostało potwierdzone w wyroku Trybunału w Luksemburgu" - mówiła I Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf, komentując wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, który orzekł, że to polski Sąd Najwyższy ma zbadać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej SN.

Zaznaczyła, że podjęcia takich działań "wymaga stan praworządności w Polsce, którego stabilność, na skutek wprowadzonych zmian, jest od dłuższego czasu zachwiana".

Krystian Markiewicz po wyroku TSUE: Apelujemy do sędziów powołanych na wniosek obecnej KRS, aby powstrzymali się od orzekania

"Apelujemy do tych sędziów, którzy zostali powołani na skutek wniosku obecnie funkcjonującej Krajowej Rady Sądownictwa, aby powstrzymali się od orzekania" - powiedział Krystian Markiewicz w odniesieniu do wyroku unijnego trybunały. Szef Iustitii wskazał, "dobro obywateli jest ważniejsze niż jakieś prywatne potrzeby orzekania". To będzie dojrzała sędziowska decyzja, żeby powstrzymać się z dokonywaniem jakichkolwiek czynności aż do momentu, kiedy zostanie przesądzona jednoznacznie ta kwestia przez Sąd Najwyższy - podkreślił.

Prezydent o wyroku TSUE: Trybunał europejski wtrącał się nie będzie

Kwestie, o które pytał SN, są kwestiami politycznymi, które powinny zostać rozstrzygnięte w naszym kraju i w kwestie wewnętrzne, zwłaszcza jeśli chodzi o funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, Trybunał wtrącał się nie będzie i za Polaków przesądzał - tak do wyroku TSUE odniósł się prezydent Andrzej Duda.

Kidawa-Błońska sama na placu boju. Sikorski i Arłukowicz nie wystartują w prawyborach w PO

Ani Radosław Sikorski, ani Bartosz Arłukowicz nie staną do walki o prezydencką nominację Platformy Obywatelskiej.

"Nie szukajmy rywali. To prezydent Andrzej Duda jest naszym rywalem" - ogłosił Arłukowicz, Sikorski zaś przekonywał: "W sytuacji totalnego upolitycznienia mediów publicznych przez partię rządzącą rywalizacja w obozie demokratycznym nie służyłaby sprawie".

Były szef MSZ skrytykował również styl jedynej obecnie kandydatki na kandydata PO w wyborach prezydenckich - Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. "Nie uważam, żeby odpowiedzią na zawłaszczanie zasobów państwa mogła być polityka miłości. Wspaniałomyślność trzeba okazywać, ale dopiero, kiedy się wygra" - oświadczył.

Państwowe spółki energetyczne postulują dwucyfrowe podwyżki cen prądu

Grożą nam duże podwyżki cen prądu. Państwowe spółki energetyczne postulują wysokie, dwucyfrowe podwyżki cen prądu dla naszych domów. Od kilkunastu do nawet 40 procent. Tak wynika ze wstępnej analizy wniosków, które PGE, Energa, Enea i Tauron złożyły w zeszłym tygodniu do Urzędu Regulacji Energetyki. To nieoficjalne ustalenia dziennikarzy RMF FM, bo całość pozostaje tajna.



Kopali i szarpali policjantów podczas starć w Koninie. Trzech mężczyzn z zarzutami

Trzy osoby usłyszały prokuratorskie zarzuty w związku z zamieszkami do jakich doszło w niedzielę przed budynkiem komendy policji w Koninie. Dwie z nich mogą trafić do aresztu. Sprawa ma związek z czwartkowym, śmiertelnym postrzeleniem 21-latka przez policjanta w tym mieście.

Polska - Słowenia w eliminacjach Euro 2020: W składzie Lewandowski, Grosicki i Piszczek [WYNIK NA ŻYWO]

Z Robertem Lewandowskim, Kamilem Grosickim i oficjalnie żegnającym się z reprezentacją Łukaszem Piszczkiem w składzie rozpoczną polscy piłkarze pojedynek z drużyną Słowenii w ostatnim meczu eliminacji Euro 2020.

Biało-czerwoni już w październiku zapewnili sobie awans na mistrzostwa, co więcej: po sobotnim zwycięstwie nad Izraelem są również pewni pierwszego miejsca w grupie.

POLSKA - SŁOWENIA: RELACJĘ z meczu znajdziecie TUTAJ! >>>>



Konflikt w reprezentacji siatkarek. Trener Nawrocki spotkał się z zawodniczkami

Selekcjoner reprezentacji siatkarek Jacek Nawrocki w miniony weekend spotkał się we Włoszech ze swoimi podopiecznymi występującymi w Serie A. Zdaniem PZPS, rozmowy dotyczące rozwiązania konfliktu w kadrze były konstruktywne.