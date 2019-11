Prawo i Sprawiedliwość wycofało z Sejmu budzący gorące dyskusje projekt ustawy ws. zniesienia limitu 30-krotności składek na ZUS. Propozycja partii Jarosława Kaczyńskiego - która miała przynieść budżetowi dodatkowo ponad 7 mld złotych - krytykowana była nie tylko przez m.in. Koalicję Obywatelską i Konfederację: przeciwny jej był także koalicjant PiS - Porozumienie Jarosława Gowina, a o swoim "sceptycznym" spojrzeniu na sprawę mówił również prezydent Andrzej Duda. Przeciwko projektowi zgodnie opowiedzieli się również przedstawiciele pracodawców i pracowników.

PiS-owski projekt ustawy zakładał zniesienie od 2020 roku górnego limitu przychodu, po przekroczeniu którego nie płaci się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: równy jest on właśnie 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Według autorów projektu, likwidacja 30-krotności ZUS miałaby przynieść budżetowi państwa dodatkowe 7,1 mld złotych.

Politycy PiS z Jarosławem Kaczyńskim na czele w Sejmie / Paweł Supernak / PAP

O wycofaniu szeroko dyskutowanego w ostatnim czasie projektu poseł PiS Marcin Horała poinformował w skierowanym do marszałek Sejmu Elżbiety Witek oświadczeniu, opublikowanym we wtorek po południu na stronie internetowej Sejmu w wykazie prac legislacyjnych:

Cytat Uprzejmie informuję panią marszałek, iż występując jako reprezentant wnioskodawców w pracach nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw wycofuję przedmiotowy projekt ustawy. Oświadczenie Marcina Horały, datowane na wtorek 19 listopada

Horała przyznaje: Chodziło o brak zgody w ramach Zjednoczonej Prawicy

W rozmowie z dziennikarzami w Sejmie Horała poinformował natomiast, że na decyzję klubu PiS nie miało wpływu zgłoszenie przez Lewicę własnego projektu dot. likwidacji 30-krotności ZUS .

Raczej chodziło o to, że nie ma zgody (w ramach Zjednoczonej Prawicy) na ten projekt i nic nie wskazuje na to, żeby taka większość się pojawiła. Nie udało się wszystkich do tego rozwiązania przekonać. Skoro się nie udało - to tego rozwiązania nie ma - przyznał poseł.

Nie odpowiedział natomiast na pytanie, czy - w związku z wycofaniem projektu, któremu sprzeciwiało się m.in. Porozumienie Jarosława Gowina - podpisana zostanie jeszcze tego samego dnia umowa koalicyjna z Porozumieniem i z drugim koalicjantem PiS-u: Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry.

To jest pytanie do władz partii - uciął.

"Zagrożenia dla wydatków budżetowych nie ma". Ale będzie "bardzo niewielki" deficyt

Zapytany, czy po wycofaniu własnego projektu PiS poprze projekt Lewicy - co zapewniłoby budżetowi dodatkowe wpływy w wysokości 5 mld złotych rocznie - Horała odparł: To już jest pytanie do władz klubu, a ja jestem tylko szeregowym posłem.

Zapewnił natomiast, że mimo rezygnacji z likwidacji 30-krotności ZUS w kasie państwa nie zabraknie pieniędzy na realizację zadań budżetowych.

Zagrożenia dla jakichkolwiek wydatków budżetowych na pewno nie ma - stwierdził.

Rośnie natomiast ryzyko, że nie uda się osiągnąć budżetu zupełnie bez deficytu. Jakiś bardzo niewielki, ale deficyt będzie, bo te wpływy (ze zniesienia limitu 30-krotności - przyp. RMF) były w budżecie przewidziane - przyznał.

Horała stwierdził również, że "przyszłość pokaże", czy w miejsce wycofanego projektu PiS zaproponuje inne rozwiązanie. To otwarte pytanie - podsumował.

Co zakłada projekt Lewicy? Przeczytaj: Emerytura maksymalna. Lewica złożyła własny projekt dotyczący 30-krotności ZUS

Poseł PO: "Widać, że boją się kompromitacji w jednym z pierwszych głosowań"

Komentując decyzję Prawa i Sprawiedliwości, poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński ocenił, że - w obliczu sprzeciwu ludzi Jarosława Gowina - partia Jarosława Kaczyńskiego obawiała się kompromitacji w jednym z pierwszych głosowań w nowej kadencji Sejmu.

Widać pełen bałagan ze strony PiS, widać, że nie dogadali się z Gowinem - stwierdził.

Widać, że boją się kompromitacji w jednym z pierwszych głosowań, ale warto by było w tak zasadniczej sprawie usłyszeć, co właściwie się dzieje, jaki jest stan finansów publicznych - bo może jest tak, że na obietnice, które zostały złożone (w kampanii przed wyborami parlamentarnymi z 13 października - przyp. RMF), po prostu nie ma pieniędzy - zauważył.

Dziś potrzebna jest pełna informacja na temat finansów publicznych: nie kłamstwa wyborcze, tylko pełna, całościowa informacja - podkreślił Kierwiński.