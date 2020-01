Poniedziałek przyniósł doskonałą informację ze świata filmu. "Boże Ciało" Jana Komasy ma oscarową nominację! Obraz powalczy o statuetkę w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Reporterzy śledczy RMF FM ujawnili, że największa organizacja przestępcza w Chinach miała w naszym kraju ludzi, którzy zajmowali się przemytem narkotyków na wielką skalę. Emerytowany papież Benedykt XVI przerwał milczenie i stanął w obronie celibatu księży. Brytyjska królowa Elżbieta II zgodziła się na "okres przejściowy", w którym książę Harry i księżna Meghan będą dzielić czas między Wielką Brytanię a Kanadę. Oto nasze podsumowanie najważniejszych i najciekawszych wydarzeń dnia!

"Boże Ciało" z nominacją do Oscara!

Bartosz Bielenia na planie "Bożego Ciała" Jana Komasy / Andrzej Wencel/Aurum Films / Materiały prasowe





"Boże Ciało" w reż. Jana Komasy zostało nominowane do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy! Gala rozdania nagród odbędzie się 9 lutego.



Najwięcej nominacji do Oscara otrzymał "Joker" w reżyserii Todda Philipsa. Po 10 nominacji mają filmy "Irlandczyk" Martina Scorsese, "1917" Sama Mendesa oraz "Pewnego razu... w Hollywood" Quentina Tarantino.

Chińska mafia narkotykowa działała w Polsce. Przerzucała narkotyki na ogromną skalę

Polskie macki chińskiej triady. Jak dowiedzieli się reporterzy śledczy RMF FM - Sun Yee On - największa organizacja przestępcza w Chinach miała w naszym kraju ludzi, którzy zajmowali się przemytem narkotyków na wielką skalę. Środki odurzające z Europy Zachodniej przez Polskę trafiały głównie do Australii. Osoby te organizowały też przemyt do Polski transportów kokainy z Kolumbii. Chodzi o setki kilogramów tego narkotyku.



Są gotowe scenariusze KE ws. powstrzymania zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości

Komisja Europejska ma gotowe scenariusze na powstrzymanie kontrowersyjnych zmian w wymiarze sprawiedliwości autorstwa Prawa i Sprawiedliwości - ustalił dziennikarz RMF FM Patryk Michalski.



Jacek Sasin o rekompensatach za prąd: Dla osób zarabiających na etacie poniżej 5100 zł

Rekompensaty za tegoroczne podwyżki cen prądu, jednak nie dla wszystkich. Od wielu tygodni rząd obiecywał, że wszystkim gospodarstwom domowym odda to co, stracą przez tegoroczne 12-procentowe podwyżki rachunków.



Obchody 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz Birkenau. Nie będzie nikogo z Moskwy

Rosyjska delegacja weźmie udział w obchodach wyzwolenia obozu Auschwitz Birkenau 27 stycznia. Jak potwierdził korespondent RMF FM, Przemysław Marzec, na czele delegacji stanie Siergiej Andriejew, ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce.



Trump: Nie ma znaczenia, czy Sulejmani szykował atak

"Tak naprawdę nie ma znaczenia, czy generał Kasem Sulejmani szykował atak" - oświadczył na Twitterze prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, broniąc swojej decyzji o zabiciu irańskiego dowódcy.



Benedykt XVI: Nie mogę milczeć. Celibat kapłanów jest niezbędny

Emerytowany papież Benedykt XVI przerwał milczenie i stanął w obronie celibatu księży. "Nie mogę milczeć" - podkreślił w książce, którą napisał z prefektem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, kardynałem Robertem Sarahem .



Watykan oświadczył, że stanowisko papieża Franciszka wobec celibatu kapłanów jest "znane" i nie chce on zmieniać prawa.

Australia płonie: Strażacy opanowali "megapożar"

Australijskim strażakom udało się opanować "wielki pożar" - ogień wymykał się spod kontroli przez ostatnie trzy miesiące. Na dodatek synoptycy zapowiadają od dawna wyczekiwane deszcze, które ułatwią dogaszanie ognia.

Irlandia Północna zalegalizowała małżeństwa jednopłciowe

Irlandia Północna, jako ostatnia część składowa Zjednoczonego Królestwa, zaczęła uznawać małżeństwa jednopłciowe. Śluby zaczną być udzielane parom tej samej płci za cztery tygodnie.

Królowa Elżbieta II wydała oficjalne oświadczenie ws. księcia Harry'ego i księżnej Meghan

Brytyjska królowa Elżbieta II zgodziła się na "okres przejściowy", w którym książę Harry i księżna Meghan będą dzielić czas między Wielką Brytanię a Kanadę. Zaznaczyła jednak, że wolałaby, aby pozostali oni pełnoprawnymi członkami rodziny królewskiej.