Australijskim strażakom udało się opanować "wielki pożar" - ogień wymykał się spod kontroli przez ostatnie trzy miesiące. Na dodatek synoptycy zapowiadają od dawna wyczekiwane deszcze, które ułatwią dogaszanie ognia.

Strażacy: udało opanować się "wielki pożar" w Australii, synoptycy zapowiadają deszcze / AUSTRALIAN DEPARTMENT OF DEFENCE HANDOUT / PAP/EPA

Strażacy ze stanu Nowa Południowa Walia powiedzieli, że w końcu opanowali pożar, który w niekontrolowany sposób rozprzestrzeniał się na górzystym obszarze Gospers, na północny-zachód od przedmieścia Sydney.



Agencja AFP zwraca uwagę, że "megapożar" zniszczył obszar trzykrotnie większy od aglomeracji Londynu. Wywołał też inne mniejsze pożary, zwiększając całkowitą powierzchnię zniszczonych terenów do 800 tys. hektarów, czyli obszaru większego niż terytorium Austrii.



Chociaż mieszkańcy i władze nadal walczą z klęską żywiołową, służby meteorologiczne podały optymistyczne wieści. Na niektórych obszarach dotkniętych pożarami spadnie 50 milimetrów deszczu, co będzie ulgą po miesiącach przedłużającej się suszy.



Jeśli te prognozy się potwierdzą, będzie to dla nas wielki prezent - powiedział szef strażaków w regionie wiejskim w Nowej Południowej Walii Shane Fitzsimmons.





Niszczycielskie pożary miesiącami trawiły kontynent

Kilkadziesiąt innych pożarów już zostało opanowanych. W tym roku pożary, związane ze szczególnie dotkliwą suszą w Australii, nasiliły się w wyniku globalnego ocieplenia. Na ogromną skalę ucierpiały też australijska flora i fauna. Szacuje się, że zginęło około miliarda zwierząt.



Minister ochrony środowiska Sussan Ley ostrzegła, że na niektórych obszarach koale australijskie będą musiały zostać sklasyfikowane jako gatunek zagrożony.



Zdaniem AFP coraz bardziej widoczne stają się również polityczne skutki kryzysu związanego z pożarami. Opublikowany sondaż pokazuje, że spadł poziom poparcia dla polityki premiera Scotta Morrisona, który był ostro krytykowany za radzenie sobie z kryzysem.

Według sondażu Newspoll 59 proc. Australijczyków jest niezadowolonych z konserwatywnego premiera, a 37 proc. jest przeciwnego zdania, co jest wyraźnym zwrotem od czasu jego zwycięstwa w majowych wyborach parlamentarnych.