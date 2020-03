W Polsce odnotowano już 22 przypadki koronawirusa. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił we wtorek decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych. Wieczorem prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie. "Podejmowane są konieczne, zdecydowane działania, które mają jak najskuteczniej chronić Polaków" - mówił. Do 631 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych zakażonych koronawirusem. Oto nasze podsumowanie najważniejszych informacji dnia!

REKLAMA