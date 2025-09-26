Z czym polski skialpinista Andrzej Bargiel musiał się zmierzyć w trakcie historycznego zjazdu bez tlenu z Mount Everest? Jakie ma plany po powrocie do Polski? Jakie są jego kolejne cele sportowe? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Specjalnej Rozmowie w RMF Andrzeja Bargiela, który 22 września br. zdobył Mount Everest (8848 m) i jako pierwszy człowiek w historii zjechał na nartach ze szczytu do bazy. Zapraszamy!

Andrzej Bargiel po zjeździe jako pierwszy człowiek na świecie na nartach ze szczytu K2 (22 lipca) 2018 r. / Maciej Pałahicki / RMF24

Andrzej Bargiel dokonał niemożliwego - 22 września 2025 roku zdobył Mount Everest (8848 m) i jako pierwszy człowiek w historii zjechał na nartach ze szczytu do bazy (ok. 5364 m) bez korzystania z dodatkowego tlenu. To przełomowy moment nie tylko dla polskiego, ale i światowego skialpinizmu.

Polskiego skialpinistę zapytamy, z czym musiał się zmagać w trakcie historycznego wyczynu? Jakie ma plany po powrocie do Polski? Jakie są jego kolejne cele sportowe?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 14:00

