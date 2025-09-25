Andrzej Bargiel dokonał niemożliwego – 22 września 2025 roku zdobył Mount Everest (8848 m) i jako pierwszy człowiek w historii zjechał na nartach ze szczytu do bazy (ok. 5364 m) bez korzystania z dodatkowego tlenu. To przełomowy moment nie tylko dla polskiego, ale i światowego skialpinizmu.
Andrzej Bargiel od lat marzył o zjeździe na nartach z najwyższej góry świata. Po dwóch nieudanych próbach - w 2019 roku z powodu zagrożenia serakiem i w 2022 roku przez śnieżycę - w 2025 roku wreszcie udało się zrealizować ten śmiały plan. Bargiel nie tylko zdobył Mount Everest bez użycia tlenu z butli, ale również zjechał na nartach do bazy, nie odpinając ich ani razu. To dopiero trzecie polskie wejście na Everest bez wspomagania tlenem, po wyczynach Marcina Miotka i Piotra Krzyżowskiego.