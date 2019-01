Prokuratura wyjaśnia okoliczności wydarzeń z udziałem posła Prawa i Sprawiedliwości Przemysława Czarneckiego podczas imprezy sylwestrowej w jego domu niedaleko Warszawy. W trakcie zabawy jeden z jej uczestników został zraniony nożem. Jak ustalili dziennikarze śledczy RMF FM, to mogła być scena zazdrości.

Poseł PiS Przemysław Czarnecki / Radek Pietruszka / PAP

Po imprezie z raną ciętą ręki trafił do szpitala jeden z uczestników spotkania sylwestrowego w domu Przemysława Czarneckiego.

Jak ustalili reporterzy śledczy RMF FM, to mogła być scena zazdrości. Z relacji rozmówców RMF FM znających okoliczności zdarzenia wynika, że w domu posła bawili się on, jego żona i przyjaciel rodziny. Polityk położył się wcześniej spać, nad ranem obudził się jednak, zszedł na parter domu i zastał tam żonę oraz roznegliżowanego pijanego mężczyznę, z którym wcześniej razem biesiadowali. Poseł zaczął krzyczeć i szarpać znajomego, w pewnym momencie chwycił jakiś przedmiot i wymachiwał nim w kierunku mężczyzny. Najpewniej wtedy ten uczestnik imprezy został zraniony w dłoń. Policję wezwała żona Czarneckiego.

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, śledczy prowadzą już "postępowanie w kierunku artykułu mówiącego o ‘naruszeniu czynności ciała’". Mężczyzna ma nacięty palec. Teraz śledczy będą sprawdzać, jak doszło do zranienia - czy mężczyzna okaleczył się sam, czy może zrobił to ktoś ze współbiesiadników.

Jeśli będzie wszczęte śledztwo, powołani zostaną biegli medycy, którzy ocenią rodzaj zranienia, a także to, w jaki sposób powstało. Od ich opinii zależy, czy ktoś usłyszy zarzuty w tej sprawie. Jeśli miałby to być poseł, najpierw prokuratura będzie się musiała zwrócić do Sejmu o uchylenie mu immunitetu.

Poseł Przemysław Czarnecki - jak dowiedział się nasz dziennikarz Patryk Michalski - został wezwany przez prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego do złożenia wyjaśnień na piśmie.

Dodajmy, że do tej pory w sprawie sylwestrowej zabawy w domu Czarneckiego jeszcze nikogo nie przesłuchano.



W rozmowie z Onetem poseł opisał, jak z jego perspektywy wyglądał tamten wieczór. Potwierdzam, że w moim domu interweniowała policja, którą sam wezwałem. W sylwestrowy wieczór byliśmy we trójkę. Ja, moja żona i nasz znajomy, chrzestny córki - mówił Przemysław Czarnecki.

Mężczyzna według mojej wiedzy rozciął sobie dłoń - dodał. Podobno mnie za to obwinia, ale to nieprawda, gdyż nawet nie byłem bezpośrednim świadkiem zdarzenia. Był pijany, gdy przyjechała policja, miał bodajże 2,3 promila. A ja byłem całkowicie trzeźwy. Nie chcę opowiadać, jak wyglądała ta sytuacja, gdyż jestem świadkiem w tej sprawie. Zresztą to dotyczy moich osobistych rodzinnych spraw, więc nie chcę się na ten temat wypowiadać publicznie - powiedział Czarnecki. Onet.pl jako pierwszy poinformował o sprawie.