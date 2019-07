Szokująca decyzja kadrowa prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego. Zdecydował on o przeniesieniu zasłużonego w wielu ważnych śledztwach krakowskiego prokuratora regionalnego Mariusza Krasonia do Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. Krasoń był zaangażowany w przyjęcie uchwały, w której śledczy z regionu krakowskiego alarmowali o naruszaniu niezależności prokuratorskiej przez pozasłużbowe oddziaływanie przełożonych na postępowania.

