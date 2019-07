Wprowadzenie związków partnerskich, "dodatkową premię za aktywność i za pracę" dla zarabiających poniżej 4,5 tysiąca złotych brutto oraz "pakiet startowy" dla młodych ludzi rozpoczynających aktywność zawodową, zniesienie zakazu handlu w niedzielę czy wprowadzenie głosowania przez internet - długą listę obietnic przedstawił lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna w przemówieniu podczas Forum Programowego Koalicji Obywatelskiej. W pierwszej kolejności jednak zapowiedział "akt odnowy demokracji". "Jednym zbiorem ustaw usuniemy cały śmietnik bezprawia" - ogłosił.

Lider PO Grzegorz Schetyna przemawia podczas drugiego dnia Forum Programowego Koalicji Obywatelskiej / Rafał Guz / PAP

Schetyna: Nie wystarczy być anty-PiSem

Przez ostatnie miesiące, szczególnie od tygodnia, odwiedzamy miasta i wsie w całej Polsce w ramach akcji #POrozmawiajmy. Wsłuchujemy się w głos, który płynie z tych rozmów i ta lekcja jest bardzo jasna i oczywista: nie wystarczy być jedynie anty-PiSem, bo bycie anty-PiSem nie odzwierciedla tak naprawdę tego, kim jesteśmy i za czym się opowiadamy - podkreślił Schetyna w swoim wystąpieniu.

Zapowiedział, że przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi Koalicja Obywatelska chce ponownie dotrzeć do wyborców, przedstawić jasny plan polityczny, który - jak wskazał - "sprawi, że Polakom będzie żyło się lepiej", i jasno argumentować, dlaczego warto pójść na wybory i zagłosować właśnie na nią.

Nasza misja to pracować dla ludzi i im służyć, nawet kosztem politycznych sojuszy. Dlatego proponujemy Polkom i Polakom koalicję i partnerstwo ludzi dobrej woli, ale także aktywistów, ekspertów, lokalnych liderów, którzy - wiemy - są gotowi współpracować na rzecz obywateli, nie oczekując nic w zamian - oświadczył lider Platformy.

Schetyna: Zaczniemy od aktu odnowy demokracji

Przekonywał, że program rządzenia Koalicji Obywatelskiej "nie będzie tworem politycznym i gabinetowym".

Będzie wynikał także, a może przede wszystkim, z ludzkich potrzeb, trosk, po prostu z życia. Będzie czerpał z pomysłowości i wiedzy obywateli - mówił.

To będzie zupełnie nowa polityka i zupełnie nowa Polska - oświadczył.

Schetyna przedstawił sześć - jak mówił - najważniejszych zmian, których Polska "pilnie potrzebuje, a Polacy się domagają".

Na pierwszym miejscu wymienił wolność i demokrację.

Polacy kochają wolność bez względu na status materialny i wykształcenie. Tu nie ma podziałów i to się nigdy nie zmieni - mówił.

Bez względu na to, czy jest się w gronie szacownych profesorów, czy rozmawia z ludźmi robiącymi zakupy na rynku, to jest sprawa, która zawsze wywołuje takie same emocje - zaznaczył i wskazał, że Polacy doskonale rozumieją, co to jest równość wobec prawa, szacunek dla instytucji, tolerancja i "że to wszystko składa się na ich wspólne, na nasze bezpieczeństwo".

Doskonale wyczuwają, kiedy jest łamana (konstytucja), i chcą jej bronić, to jest natura wolnych ludzi. Dlatego zaczniemy od aktu odnowy demokracji: jednym zbiorem ustaw usuniemy cały śmietnik bezprawia, wszystko to, co niekonstytucyjne, co łamie wolność, co jest niepraworządne - zapowiedział lider Platformy.

Podkreślał, że prawo musi być jasne i równe dla wszystkich, "gwarantujące niezależność sądów, równość i bezpieczeństwo wszystkich obywateli".

Schetyna: Wzrost pensji Polaków będzie naszym oczkiem w głowie. Zniesiemy zakaz handlu w niedzielę

Grzegorz Schetyna zwrócił uwagę, że jedną z kluczowych i oczekiwanych przez Polaków zmian są wyższe pensje.

Niech państwo wreszcie zacznie szanować człowieka, który pracuje - nie można tylko bez końca dokładać mu ciężarów, nie może być jedynym, który nie skorzysta ze światowej koniunktury gospodarczej. To jest właśnie ten moment, w którym powinny urosnąć pensje - mówił.

Gwarantuję, że ci, którzy zarabiają mniej niż 4,5 tysiąca złotych brutto, dostaną dodatkową premię za aktywność i za pracę. I to jest inwestycja przede wszystkim w młodych ludzi. Dodatkowo przygotujemy dla nich, dla młodych, specjalny pakiet startowy, wspierający rozpoczęcie przez nich aktywności zawodowej, obiecujemy to - zadeklarował lider Platformy.

Zapowiedział również, że dochód "na rękę" tych, którzy zarabiają płacę minimalną, wzrośnie o ponad 600 złotych, "a ich płaca ‘na rękę’ praktycznie zrówna się z tym, co widzą na pasku (z wypłatą)".

Wzrost pensji Polaków będzie naszym oczkiem w głowie, będziemy na to wpływać też w bardziej pośredni sposób, choćby przez likwidację barier w gospodarce. Zniesiemy absurdalny zakaz handlu w niedzielę - ogłosił Schetyna.

Przekonywał, że Polska znajdzie się w dwudziestce najbardziej przyjaznych przedsiębiorczości krajów na świecie.

Będziemy też walczyć z nierównością płac dla kobiet, to po prostu niesprawiedliwe, że za taką samą pracę płaci się komuś mniej - zapowiedział lider PO.

Schetyna o związkach partnerskich: Najwyższy czas je wprowadzić

W swoim wystąpieniu Schetyna zadeklarował, że "rozmowa z Polakami nie zakończy się wraz z wyborami": Chcemy, żeby dialog trwał stale, a wpływ ludzi na władzę nigdy nie ustawał.

Dlatego chcemy, żeby referenda po zebraniu miliona podpisów miały charakter obligatoryjny - kontynuował.

Ogłosił również, że Koalicja Obywatelska chce wprowadzenia głosowania przez internet.

Zapowiedział absolutną jawność "decyzji kadrowych i finansowych państwa" oraz postawienie "na samorząd i decentralizację".

Mówił o tym, że "prawa kobiet muszą stać się oczywistością i codziennością, do której nie trzeba nikogo przekonywać".

Odniósł się także do kwestii związków partnerskich. Najwyższy czas je wprowadzić - ogłosił lider Platformy.