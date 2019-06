Czterech byłych policjantów oskarżonych o znęcanie się nad Igorem Stachowiakiem zostało skazanych na kary więzienia. To jedna z głównych krajowych informacji dnia. Oczy świata były skierowane m.in. na narastający konflikt na linii USA-Iran po zestrzeleniu amerykańskiego drona zwiadowczego. Donald Trump potwierdził, że siły amerykańskie były już gotowe do odwetu przeciwko Iranowi i w ostatniej chwili odwołano atak. Jednym z tematów piątku były również starcia demonstrantów z policją w stolicy Gruzji. W ich wyniku do dymisji podał się przewodniczący gruzińskiego parlamentu. O to, co dzieje się w Tbilisi, pytaliśmy naszych ekspertów. O czym jeszcze się mówiło? Przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń dnia.

