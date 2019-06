Prezydent USA potwierdził, że siły amerykańskie były już gotowe do odwetu przeciwko Iranowi po zestrzeleniu amerykańskiego drona zwiadowczego. Donald Trump poinformował, że wstrzymał atak na 10 minut przed rozpoczęciem.

Donald Trump / PAP/EPA/JIM LO SCALZO /

Trump napisał na Twitterze, że siły USA były gotowe, by "ubiegłej nocy wziąć odwet, (atakując) w trzech różnych miejscach". Zapytał jednak "ile (osób) zginie". "

150 osób - brzmiała odpowiedź generała. 10 minut przed atakiem zatrzymałem go, to nie jest proporcjonalne wobec zestrzelenia bezzałogowego drona - tłumaczył Trump.



Wcześniej o tym, że prezydent USA zatwierdził przeprowadzenie ataków na cele w Iranie, ale na wczesnym etapie tej operacji kazał ją odwołać, napisał "New York Times".

Iran zestrzelił drona USA. Trump: To ogromny błąd CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>