Trzy osoby zginęły w eksplozji, a cztery zostały poszkodowane w eksplozji, do której doszło w kamienicy w Bytomiu. Ofiary śmiertelne to kobieta i dwoje kilkuletnich dzieci.

Zdj. z miejsca zdarzenia / Karolina Michalik / RMF FM

Do wybuchu gazu miało dojść w mieszkaniu w jednej z kamienic na ul. Katowickiej w Bytomiu. Jak donosi reporter RMF FM, siła eksplozji była tak duża, że z kamienicy na przeciwko wypadły szyby.

Zaraz po eksplozji w kamienicy wybuchł też pożar. Strażacy zdołali już opanować ogień. Zarządzono ewakuację. Niestety są ofiary śmiertelne.



Ewakuowano wszystkich mieszkańców, zginęła kobieta i dwójka kilkuletnich dzieci - mł. asp. Anna Lenkiewicz z bytomskiej policji. Strażacy informują też o czterech osobach poszkodowanych. Wszystkie zostały już przewiezione do szpitala.



Trzy osoby, które zostały ranne, w momencie zdarzenia znajdowały się w kamienicy, a jedna z nich była przechodniem. Mają drobne obrażenia, z tego co wiem, są to również częściowe poparzenia - przekazał zastępca śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Adam Wilk.



Przeszukują miejsce wypadku

Akcja ratownicza trwa. Na miejscu jest 12 wozów strażackich.

Trwa oddymianie i przeszukiwanie miejsca wypadku. Oględzin dokonuje m.in. specjalistyczna poszukiwawcza grupa ratownicza.

Nie mamy żadnych sygnałów, by w kamienicy w Bytomiu wciąż mógł ktoś przebywać, jednak dokładnie sprawdzamy wszystkie mieszkania - poinformował zastępca śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.



Jak dodał, nie stwierdzono uszkodzeń, które zagrażałyby stabilności budynku. Zniszczona została część okien, a nad klatką schodową pęknięty jest strop. Dodatkowo sprawdzamy mieszkania po drugiej stronie ulicy, czy też nie ma jakichś obrażeń, osób poszkodowanych, na chwilę obecną takich osób nie ma - powiedział Wilk.