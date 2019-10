Wypadek w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Doszło do wstrząsu pod ziemią, gdzie pracowało 17 górników. Jeden z nich zmarł, a 9 zostało rannych.

Kopalnia Bielszowice w Rudzie Śląskiej / Andrzej Grygiel / PAP

W rejonie wstrząsu pracowało 17 górników. 10 zostało lekko rannych, a stan jednego był poważny. Jego życia nie udało się uratować.



Jak poinformowano na konferencji prasowej, górnicy są transportowani na powierzchnię, gdzie czekają na nich karetki. Poszkodowani są cały czas pod opieką lekarzy. Przy opiece lekarskiej są transportowani do szybu i szybem do góry i od razu czeka na nich pogotowanie i lekarze- powiedział Adam Gawęda, wiceminister energii do spraw górnictwa.

Wstrząs zaistniał na poziomie tysiąca metrów, a jego skutki objęły swoim zasięgiem kilka wyrobisk, w którym byli zatrudnieni ludzie, dlatego tych osób było tam 17 - mówi dyrektor kopalni Ruda Krzysztof Kiełbowski.

Rodziny poszkodowanych są objęte opieką psychologów.

Jak podało Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne, wstrząs miał siłę 2.6 w skali Richtera.