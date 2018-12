Gościem Porannej rozmowy w RMF FM jest szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty, z którym porozmawiamy o lewicowych planach przed układaniem partyjnych list do Parlamentu Europejskiego. Czy nasz gość bierze pod uwagę wspólny start z Koalicją Obywatelską, czy raczej myśli o szerszej koalicji partii lewicowych?

Robert Mazurek, RMF FM: Poznaję, że kampania się skończyła, bo Włodzimierz Czarzasty w sweterku.

Włodzimierz Czarzasty, szef SLD: W sweterku głównie dlatego, że zimno. Dzisiaj o mały włos się nie przywaliłem.

Zacznijmy od tego co serio i od tego, co niepolityczne. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych i wszystkim naszym niepełnosprawnym słuchaczom życzymy wszystkiego dobrego, nie tylko w tym dniu, trzymajcie się państwo - jesteśmy z wami.

Osoby z niepełnosprawnościami, bo tak bym wolał nazywać to zjawisko, to nadal jest kawał roboty do zrobienia dla nich. Zarówno jeżeli chodzi o samorządy, zarówno jeżeli chodzi o świadczenia finansowe, jeżeli chodzi o takie proste rzeczy, jak poruszanie się, jak dostęp do wszystkiego. Tak, wszystkiego najlepszego.

Tak, wszyscy są "za", tylko jest, jak jest. Mam nadzieję, że kiedyś rzeczywiście będzie to trochę lepiej, Porozmawiajmy o polityce. Gdzie fizycznie znajduje się sztandar Sojuszu Lewicy Demokratycznej?

W muzeum. A nie...

Sojuszu Lewicy Demokratycznej, nie PZPR-u.

Sojuszu Lewicy Demokratycznej znajduje się u mnie w pokoju.

Ale w domu, u pana na Pradze?

Nie, w siedzibie na ulicy Złotej.

I tam jest sztandar, za biurkiem.

Tam jest sztandar, stoi sobie w rogu.

W rogu. Bo tak się zastanawiam, czy będzie pan tym, który będzie sztandar kazał wyprowadzić?

O Boże, myślałem, że przyjechałem na rozmowę taką, która będzie...

Myślał pan? To niech pan pomyśli o losie SLD. Bo pańscy koledzy myślą o tym bardzo nerwowo, mam wrażenie.



