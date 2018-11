​Nikt nie chce, żebym się podał do dymisji poza działaczami w Warszawie - stwierdził szef SLD Włodzimierz Czarzasty pytany w Polsat News, czy poda się do dymisji. Jego odejścia domagają się członkowie partii z Warszawy i Poznania.

Włodzimierz Czarzasty / Wojciech Pacewicz / PAP

Szef Rady Miejskiej SLD w Poznaniu Bartosz Kaczmarek w rozmowie z PAP przypominał jednak, że Rada Miejska SLD w tym mieście wydała już stosowną uchwałę, w której wezwała Czarzastego do rezygnacji z funkcji przewodniczącego SLD.

Czarzasty zapytany w poniedziałek w Polsat News czy poda się do dymisji, po zarzutach jakie stawiają mu warszawscy działacze partii powiedział: Nikt tego nie chce żebym się podał do dymisji poza kilkunastoma działaczami w Warszawie.

Na uwagę, że jego dymisji domaga się także grupa działaczy w Poznaniu, szef SLD stwierdził, że we wtorek pojedzie do Poznania, ponieważ słyszał, że ta informacja jest nieprawdziwa. We wtorek jadę do Poznania, żeby to sprawdzić. Dzisiaj szef Wielkopolski (szef SLD w Wielkopolsce - PAP) mówił, że to nieprawda - powiedział. I dodał: Jeśli ktoś myśli, że będą sprawy partyjne wywlekał w mediach to się myli. Sprawy wewnętrzne powinny być załatwiane w partii - podsumował.

"Nikt nie chce? My chcemy"

Zapytany przez PAP przewodniczący Rady Miejskiej SLD w Poznaniu podkreślił, że wspomniana uchwała Rady Miejskiej SLD nie była podejmowana przez niego "jednoosobowo", tylko została "przegłosowana". Jeżeli ktoś mówi, że czarne jest białe, to co ja mogę jeszcze powiedzieć? Uchwała została podjęta, ogłoszona w mediach i twierdzenie, że to nieprawda to jakaś komedia. To co, warszawska uchwała też jest nieprawdziwa? Jeżeli jest uchwałą podpisana przez członków, to przewodniczący nie może powiedzieć, że to nieprawda, bo to już jest kompletne wariatkowo - podkreślił Bartosz Kaczmarek. Kończąc rozmowę powiedział, że "jeszcze" jest szefem Rady Miejskiej SLD w Poznaniu. Prawdopodobnie do jutra - dodał.

W opublikowanej na Facebookowym profilu "SLD Poznań" uchwale napisano: W związku z katastrofalnym wynikiem wyborczym SLD wzywamy Przewodniczącego Włodzimierza Czarzastego do wzięcia odpowiedzialności za swoje decyzje i rezygnacji z funkcji Przewodniczącego SLD.

W drugim punkcie uchwały dodano: Uważamy również, że brak zgody na samodzielny start SLD w Poznaniu skutkował fatalnym wynikiem w wyborach do RM Poznania (Rady Miasta - PAP) oraz brakiem uzyskania mandatu w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z okręgu poznańskiego. Forsowana przez przewodniczącego W. Czarzastego decyzja o popieraniu komitetu (wyborców - PAP), którego lider publicznie zarzucił szefowi Unii Pracy brak wrażliwości lewicowej - spowodowała ogromne zamieszanie wśród wiernych wyborców lewicy. Pod uchwałą widnieje podpis Bartosza Kaczmarka.

Media informowały w zeszłym tygodniu, że Rada Warszawska SLD przyjęła podobną uchwałę, w której żąda m.in. zwołania konwencji Sojuszu, by określić dalsze kierunki działań i zarządzić wybory nowego przewodniczącego partii. Droga, którą nam narzucono, okazała się działaniem niekorzystnym dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Warszawie. Uważamy, że winę za to w pełni ponosi przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty. Apelujemy, aby wziął za swoje decyzje odpowiedzialność i zrezygnował z funkcji przewodniczącego partii - to fragment uchwały, którą cytują portale: 300polityka.pl oraz wyborcza.pl.

(az)