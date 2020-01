Dziś o północy w symbolicznym geście brytyjska flaga zniknie z masztu przed Parlamentem Europejskim w Brukseli. Od brexitu dzielą nas już tylko godziny. Będzie to pierwszy przypadek wystąpienia któregoś z państw członkowskich UE. Do końca roku nie zmieni się status obywateli Wspólnoty na Wyspach. Dotyczy to także mieszkających tam Polaków. Jednak ci, którzy po tym okresie chcą zostać w Wielkiej Brytanii i zachować dotychczasowe prawa, muszą działać. Dziennikarze RMF FM w Londynie Anna Kropaczek i Bogdan Frymorgen sprawdzają, kto się cieszy, kto rozpacza.

- O północy czasu polskiego Wielka Brytania oficjalnie opuści Unię Europejską



- Rozpocznie się 11-miesięczny okres przejściowy, w którym powinny się rozpocząć i zakończyć negocjacje w sprawie przyszłych relacji handlowych obu stron



- Będzie to pierwszy przypadek wystąpienia któregoś z państw unijnych ze Wspólnoty



- Unia Europejska straci prawie 5,5 proc. swojej powierzchni, niemal 13 proc. ludności i drugą co do wielkości gospodarkę, która wytwarza 15 proc. unijnego PKB

19:36

Anna Kropaczeki i Bogdan Frymorgen sprawdzali jakie nastroje panują w polskim barze w centrum Londynu. Tam mieszają się języki - polski z angielskim i podejście do brexitu. Za bardzo polegaliśmy na Europie, dlatego skłaniam się, by pomachać jej chusteczką "Bye, bye" - mówi jeden z Brytyjczyków. Niech Wasi słuchacze wiedzą - łączy nas wspólna historia. I mam nadzieję, że na zawsze będzie nas łączyć - dodaje.

Im bliżej północy nastrój staje się coraz bardziej gorący w centrum Londynu

Jest to bardzo miła świadomość. Tym bardziej, że im bliżej północy nastrój staje się coraz bardziej gorący w centrum Londynu.

19:26

Sytuacja obywateli Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii nie zmieni się po brexicie - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen , pytana o sytuację miliona Polaków przebywających na Wyspach.



Mam dobre wieści dla obywateli UE, tych, którzy dziś mieszkają w Zjednoczonym Królestwie. W umowie o wystąpieniu Wielkiej Brytanii (z UE) ochroniliśmy ich prawa, tych, którzy dziś mieszkają i pracują w Wielkiej Brytanii. Ci obywatele UE mogą tam pozostać do końca życia na niezmienionych warunkach - powiedziała w piątkowej rozmowie z TVP Info von der Leyen.

Jak zaznaczyła, podobnie rzecz ma się w przypadku Brytyjczyków mieszkających w UE. Zabezpieczenie praw obywateli było jedną z pierwszych kwestii, jakie udało się ustalić negocjatorom z obu stron kanału La Manche. Nie zwalnia to jednak osób przebywających w Wielkiej Brytanii z obowiązku dopełnienia miejscowych procedur dotyczących uzyskania statusu osoby osiedlonej.

18:10

Na kilka godzin przed brexitem przed siedzibą brytyjskiego parlamentu zebrali się zwolennicy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Ulicami Londynu przechodzi też marsz przeciwników.

Anna Kropaczek i Bogdan Frymorgen relacjonują co dzieje się w Londynie na kilka godzin przed brexitem

Wiec zwolenników brexitu jest bardzo głośny pełen - czasem wulgarnych - gestów

17:04

Z megafonów i krzyczących gardeł dobiega jedno tylko słowo BREXIT - relacjonują specjalni wysłannicy RMF FM sprzed budynku brytyjskiego parlamentu.

Odzyskamy nasz kraj, będziemy stanowić własne prawa. Pieniądze, które płynęły do Unii Europejskiej wpompujemy w nasze szpitale - mówi naszym reporterem jedna z Brytyjek. Dla mnie, to niepodległość, odzyskamy wolność. Nikt nie będzie nam niczego dyktował - dodaje mężczyzna.

Wiec zwolenników brexitu jest bardzo głośny pełen - czasem wulgarnych - gestów

Wiec zwolenników brexitu jest bardzo głośny pełen - czasem wulgarnych - gestów. Na ulicach widać także grupy przeciwników brexitu. Są oni jednak zdecydowanie spokojniejsi, po prostu smutni.

16:16

15:40

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, co nastąpi o północy czasu środkowoeuropejskiego, na razie nie zmieni sytuacji mieszkających w tym kraju obywateli UE, ale jeśli będą oni chcieli tam pozostać, muszą złożyć wniosek o status osoby osiedlonej.



W jaki sposób to zrobić? Tutaj znajdziecie cenne wskazówki.

14:30

Nasi specjalni wysłannicy byli przed siedzibą premiera przy Downing Street. Przed północą wyświetlony zostanie tam tykający zegar, odliczający czas do brexitu. Premier Boris wygłosi orędzie wzywające to pojednania. Zapowie też nadejście nowej ery.

Składa obietnice i ich dotrzymuje, nie ściemnia, jak jego poprzednicy i osiąga rezultaty. Oczywiście przed nami wielka nie wiadoma. Także trzymam kciuki - mówi naszym dziennikarzom jedna z kobiet mieszkająca w Londynie.

Jak zauważa londyński korespondent RMF FM, Bogdan Frymorgen, nie będzie to jednak tylko dzień triumfalnych przemówień. Brexit dzieli się bowiem na dwie różne połowy - żalu i radości.

Brexit dzieli się na dwie różne połowy - żału i radości

12:41

Były przewodniczący Rady Europejskiej, szef Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk zapewnił, że Brytyjczycy i mieszkańcy 27 krajów UE pozostaną wspólnotą, mimo brexitu. "Moi drodzy brytyjscy przyjaciele. Byliśmy, jesteśmy i zawsze będziemy wspólnotą. I żaden brexit nigdy tego nie zmieni" - napisał na Twitterze.





12:20

Premier Morawiecki w wypowiedzi dla portalu money.pl zachęcał do powrotu Polaków z Wielkiej Brytanii, zapewniając o dobrej kondycji polskiej gospodarki, w tym wysokim wzroście gospodarczym i niskim poziomie bezrobocia.

"Wielka Brytania jest i pozostanie dla Polski kluczowym partnerem. Polski rząd będzie działał na rzecz utrzymania i dalszego rozwoju silnych więzi pomiędzy Wielką Brytanią a Polską oraz ambitnej przyszłej umowy między Unią a Wielką Brytanią" - zapewniał.

11:00

Nasi dziennikarze odwiedzili sklep zielarski z naturalnymi kosmetykami prowadzony przez Polkę. Sklep znajduje się w londyńskiej dzielnicy Blackheath. To franczyza sieci założonej ponad 40 lat temu, czyli prawie na samym początku członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Na półkach leżą wysokiej jakości naturalne produkty. Wiele z nich pochodzi z krajów UE. Są tu m.in. olejki lawendowe z Francji czy zioła z Polski.

Alina, która prowadzi sklep jest przeciwniczką brexitu. Osobiście bardzo nad tym ubolewam. Jeżeli chodzi o firmę na pewno nic się nie wydarzy w ciągu tego roku. Wszyscy przygotowują się do tego, co będzie dalej. Prawdopodobnie muszę się liczyć z podwyżką cen - mówi. Dodaje, że sklep znajduje się w miejscu, w którym mieszkają zamożni ludzie, więc klientów raczej nie zabraknie.

10:00

"Wielka Brytania wypływa na pełne morze", "Wielka Brytania odcina cumy" - takie są czołówki piątkowych wydań francuskich gazet. "It’s Time! (Nadszedł czas)" - tytułuje na pierwszej stronie dziennik "Liberation". "God save the UK" (Boże, chroń Zjednoczone Królestwo) - po angielsku o brexicie pisze też "L’Opinion International", nawiązując do pierwszych słów brytyjskiego hymnu "God save the Queen" (Boże, chroń Królową).

Francuskie media wyliczają związane z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE nadzieje i obawy, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków między Paryżem a Londynem. Kładą nacisk na to, że modelem dla brytyjskiego premiera Borisa Johnsona jest Singapur, który w ciągu niewielu lat piętnastokrotnie powiększył swe bogactwo. Niektórzy, jak autor artykułu w "Le Figaro", wyrażają przekonanie, że Brytyjczycy będą mieli wystarczająco energii i wytrzymałości, by to zrealizować. Inni zwracają uwagę, że gospodarczo Zjednoczone Królestwo bardziej jest zależne od Unii, niż Unia od niego.

Zarówno ci, którzy wierzą w sukces "drugiego Singapuru", jak i ci, którzy przepowiadają mu klęskę, zgadzają się, że "Bruksela za wszelką cenę walczyć będzie o to, by u jej progu pojawił się raj podatkowy".

09:00

Wciąż trudno zrozumieć, dlaczego Brytyjczycy opowiedzieli się za opuszczeniem Unii Europejskiej. Jak wszędzie, skarbnicą narodowej mądrości jest ulica - zauważają nasi dziennikarze w Londynie Anna Kropaczek i Bogdan Frymorgen, którzy odwiedzili targ w południowo-wschodnim Londynie. Targów, takich jak w Lewisham, jest bardzo dużo. Zaopatrują się na nich głównie obcokrajowcy. Brytyjczycy wolą robić zakupy w supermarketach. To, co można kupić na targu, czyli owoce i warzywa, pochodzą głównie z krajów Unii Europejskiej, ale wielu sprzedawców jest za brexitem. Europa potrzebuje nas bardziej niż my Europy. Koniec i kropka - mówi stanowczo jeden ze sprzedawców. Nie potrafi jednak powiedzieć, co konkretnie ma przeciwko Unii Europejskiej.

/ Bogdan Frymorgen / RMF FM

/ Bogdan Frymorgen / RMF FM

/ Bogdan Frymorgen / RMF FM





08:30

"Brexit nie jest dobrym posunięciem dla Polski. Wielka Brytania była krajem, który w Unii wprowadzał trochę zdrowego rozsądku" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Legutko. Polityk dodał, że jego zdaniem Zjednoczone Królestwo i tak wyjdzie na swoje. "Ja uważam, że po początkowych kłopotach Anglia per saldo wyjdzie na swoje, ale także skorzysta na tym. Pytanie co będzie z Unią, jeśli Anglii w Unii nie ma i ja to widzę raczej nie najlepiej. Słychać było te głosy, że skoro nie ma Wielkiej Brytanii, tego hamulcowego, to możemy przyspieszyć. Unia będzie bardziej scentralizowana, Unia, która coraz bardziej frywolnie podchodzi do reguł zawartych w traktatach" - mówił Legutko.



07:55

Królewska mennica brytyjska wyemituje okolicznościową monetę z okazji brexitu. Jest to 50 pensówka, na której widnieje napis "Pokój, dobrobyt i przyjaźń ze wszystkimi narodami". Na monecie umieszczono również datę opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, czyli 31 stycznia 2020 roku. Mennica wybije 50 milionów takich monet, które wejdą do powszechnego obiegu. Przygotowano również wersje kolekcjonerskie. Złotą będzie można kupić za 945 funtów, natomiast srebrna kosztuje 60 funtów. Na nagraniu widać proces bicia monety w mennicy w Llantrisant, w południowej Walii.

Królewska mennica brytyjska wyemituje 50-pensową monetę upamiętniającą brexit

07:00

Jak jednak podkreśla londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgen: kanał La Manche nie od razu zacznie się poszerzać. Uzgodniony z Brukselą okres przejściowy gwarantuje obu stronom czas na przyzwyczajenie się do nowej rzeczywistości. Na pierwszy rzut oka zmieni się więc niewiele.

Do końca roku będziemy mogli wjeżdżać do Wielkiej Brytanii bez wizy: z paszportami i dowodami osobistymi w ręku.

Nadal honorowane będą Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) i narodowe prawa jazdy, nie zmienią się zasady roamingu w połączeniach telefonicznych.