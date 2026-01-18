Reprezentanci Polski wywalczyli srebro podczas mistrzostw Europy w short tracku w Tilburgu. To historyczny wynik Biało-Czerwonych. Zawody obfitowały w emocje aż do ostatnich sekund rywalizacji.

Michał Niewiński / BEAUTIFUL SPORTS/Kirouac / PAP/DPA

Polska sztafeta mieszana zdobyła srebrny medal mistrzostw Europy w short tracku.

Skład medalowej drużyny: Michał Niewiński, Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska, Felix Pigeon.

Biało-Czerwoni poprawili wynik z poprzedniego roku - w Dreźnie zajęli trzecie miejsce.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Polska sztafeta mieszana w short tracku zapisała się na kartach historii, zdobywając srebrny medal podczas mistrzostw Europy w Tilburgu. Michał Niewiński, Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska i Felix Pigeon stworzyli zgrany zespół, który przez większość wyścigu utrzymywał się na trzeciej pozycji, tuż przed reprezentacją Węgier.

Niespodziewane rozstrzygnięcie

Finałowy bieg dostarczył kibicom ogromnych emocji. Walka o złoto rozgrywała się między gospodarzami a Włochami, podczas gdy Polacy konsekwentnie pilnowali swojej trzeciej pozycji.

Sytuacja zmieniła się diametralnie na ostatnim zakręcie, kiedy reprezentant Włoch popełnił błąd i przewrócił się, wpadając w matę ochronną. Na szczęście nie odniósł obrażeń, ale upadek ten otworzył drogę do srebra dla Biało-Czerwonych. Z okazji skorzystali także Węgrzy, którzy zdobyli brązowy medal.

Droga do finału

Polacy rozpoczęli rywalizację już w piątek, kiedy w ćwierćfinale w składzie: Michał Niewiński, Natalia Maliszewska, Kamila Sellier i Diane Sellier, wygrali swój bieg. W półfinale, już w innym zestawieniu, uplasowali się na drugim miejscu, co zapewniło im awans do decydującego wyścigu. Ostatecznie medale otrzymała cała szóstka reprezentantów Polski, która brała udział w poszczególnych etapach rywalizacji.

Srebrny medal zdobyty w Tilburgu to poprawa wyniku z poprzedniego roku, kiedy to polska sztafeta mieszana stanęła na najniższym stopniu podium podczas mistrzostw Europy w Dreźnie.