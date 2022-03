"Ponad 300 tys. Ukraińców przewinęło się przez Warszawę, przez nasze dworce, punkty informacyjne. Spodziewamy się, że zostało ok. 200 tysięcy" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceprezydent Warszawy. "Warszawa jest dzisiaj jednym wielkim organem pozarządowym, wolontariackim, samorządowym. W dużej mierze opieramy się na wielkich sercach i wsparciu wolontariuszy" - podkreśla Renata Kaznowska. Na pytanie, ilu uchodźców może zostać w stolicy, wiceprezydent odpowiada: "To jest trudne do oszacowania. (...) Potrzebna jest wspólna i spójna polityka relokacji uchodźców". I dodaje: "Wyobraźmy sobie, że w Polsce będziemy mieli 5 mln uchodźców. Nasz kraj nie udźwignie takiej liczby. Rząd już też powinien rozmawiać o relokacji na poziomie Europy".

Renata Kaznowska / Albert Zawada / PAP W Warszawie przygotowujemy mieszkania komunalne (dla uchodźców z Ukrainy - przyp. red.), ale to kropla w morzu potrzeb. Mówimy o tysiącach mieszkań, a mówimy o prawdopodobnie o 200 tys. uchodźców, którzy przybyli. Warszawa nie jest w stanie przyjąć i zaopiekować tak dużej grupy - i pod względem ochrony zdrowia, edukacji, również mieszkalnictwa - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Renata Kaznowska. Do szkół już przyjęliśmy prawie 4 tys. dzieci. A to początek. (...) W warszawskich szkołach podstawowych jest wolnych ok. 44 tys. miejsc - mówi wiceprezydent Warszawy. I dodaje: Powinniśmy najpierw tworzyć klasy zerowe dla dzieci z Ukrainy. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wiceprezydent Warszawy: W Polsce możemy mieć 5 mln uchodźców. Nasz kraj tego nie udźwignie Wkrótce cała treść rozmowy Wideo youtube

Opracowanie: Malwina Zaborowska , Jonasz Jasnorzewski