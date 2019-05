Wakacyjny rozkład jazdy pociągów idzie do kosza - i to równo miesiąc przed planowanym wejściem w życie. PKP Polski Linie Kolejowe przyznają, że nie zdążą na czas z remontami, więc muszą odwołać rozkład jazdy przesłany już do przewoźników. Proszą ich również o wstrzymanie sprzedaży biletów na podróże po 9 czerwca.

