Jak informuje Komenda Główna Policji, od piątku do niedzieli na polskich drogach doszło do 282 wypadków, w których zginęło 18 osób. Rannych zostało 345 osób. Oprócz tego policja zatrzymała 774 nietrzeźwych kierowców - tylko w niedzielę zatrzymano, aż 308 kierowców.

zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Policja regularnie apeluje, aby nie wsiadać za kierownicę po spożyciu alkoholu. Jak podkreślają funkcjonariusze, picie alkoholu przez kierowcę stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu. Alkohol zmniejsza szybkość reakcji, ogranicza pole widzenia, powoduje błędną ocenę odległości, szybkości z jaką się poruszamy i własnych możliwości, a także powoduje rozproszenie uwagi oraz senność.

"Alkohol pogarsza koordynację ruchów kierującego. Szczególny problem pojawia się, kiedy kierowca próbuje wykonać coś, co przecież wykonał bez problemu wcześniej - chodzi o czynności, wymagające podzielnej uwagi. W efekcie włączenie kierunkowskazu może wymagać stu procent skupienia, a przecież prowadząc auto, trzeba skupić się na drodze" - czytamy w jednym z artykułów czasopisma "Auto Świat"



Kierowcy nie są świadomi zagrożenia

"Jak wynika z badań (przeprowadzonych przez AlcoSense, producenta alkomatów) świadomość zagrożenia sprowadzanego na siebie i innych jest w Polsce na katastrofalnie niskim poziomie. Aż 30 proc. badanych przyznaje, że mogło jechać pod wpływem alkoholu. Dzień wcześniej kierowcy ci pili, a na drugi dzień rano wsiedli za kółko. Jednorazowy epizod z jazdą na drugi dzień po alkoholu miała blisko połowa zmotoryzowanych Polaków (jedynie 48 proc. twierdzi, że nigdy nie pojechało na drugi dzień po spożyciu)" - podaje gazeta "Wprost".

Co ciekawe według polskiego prawa prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości to przestępstwo, natomiast prowadzenie po użyciu alkoholu to tylko wykroczenie. Czym jednak różni się stań nietrzeźwości od stanu po użyciu alkoholu? Na to pytanie odpowiedz znajduje się w art. 46 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Stan nietrzeźwości:

powyżej 0,25 mg alkoholu w 1dm3 wydychanego powietrza

powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi

Stan po użyciu alkoholu:

powyżej 0,1 do 0,25 alkoholu w 1dm3 wydychanego powietrza

powyżej 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi









Opracowała: Barbara Stanuch