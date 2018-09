Skąd wzięło się niefortunne zdjęcie Andrzeja Dudy w gabinecie Donalda Trumpa? „Prezydent tyle razy słyszał, że będzie siedział, że postanowił postać tym razem” – żartował w Porannej rozmowie w RMF FM minister w Kancelarii Prezydenta RP Krzysztof Szczerski. „Sytuacja jest bardzo żartobliwa. Ważniejsze, co jest treścią rozmów i dokumentów, a nie to, co jest obrazkiem” – skomentował. Pytany o to, czy będą jakieś dymisje w związku z tą sprawą, Szczerski odpowiedział: „Pan prezydent z treści rozmów jest bardzo zadowolony, więc ci którzy przygotowywali treść tych rozmów nie mogą się czuć w tej sytuacji zagrożeni”. „Nic się nie wydarzyło takiego, co mogłoby powodować dymisje” – dodał.

Robert Mazurek, RMF FM: Dzień dobry. Naprzeciwko mnie w wygodnym krześle zasiadł Krzysztof Szczerski, minister w Kancelarii Prezydenta. Kłaniam się.

Krzysztof Szczerski: Dzień dobry.

Kluczowym słowem nie jest to, że zasiadł, ale że na wygodnym krześle, bo dla prezydenta zabrakło.

Pan prezydent tyle razy słyszał ostatnio, że będzie siedział, że postanowił postać tym razem.

Bardzo zabawne. Przygotowaliście sobie tę odpowiedź, sekwencyjnie rozumiem ją przygotowywaliście.

Żartem trochę odpowiadam, bo sytuacja jest bardzo, że tak powiem, żartobliwa.

Żartobliwa, ale wie pan, tutaj wszyscy mówią, że to jest jednak kompromitacja polskiej dyplomacji, ktoś powinien za to odpowiedzieć, ktoś powinien podać się do dymisji albo zostać zdymisjonowanym.

Jeśli rozumiemy politykę przez obrazki, a jak ktoś ma problemy z pisaniem i czytaniem, zatrzymuje się na poziomie obrazków, to może skupia się wyłącznie na obrazkach. Ważniejsze jest to, co jest treścią rozmów i co treścią dokumentu jest, a nie obrazka.

Ostatnie pytanie w tej sprawie. Będzie dymisja w Pałacu Prezydenckim, ktoś za to odpowie - szef protokołu, ktoś taki - czy nie?

Pan prezydent z treści rozmów jest bardzo zadowolony, więc wszyscy ci, którzy przygotowali treść tych rozmów, myślę, że nie mogą się czuć w tej sprawie zagrożeni.

Rozumiem, że pan się uśmiecha, bo to pan przygotowywał. Czyli żadnej dymisji nie będzie?

Nic się nie wydarzyło takiego, co by miało powodować dymisje.

Panie ministrze, jest jeszcze jedno takie pytanie, o które mnie koledzy męczą. Prezenty. Zawsze to jest taki moment ekscytacji, kiedy politycy wręczają sobie prezenty. Co tym razem daliśmy prezydentowi Trumpowi i co od niego dostaliśmy?

Prezenty były przygotowane przez protokół, natomiast mogę zdradzić jeden szczegół. Pan prezydent Duda otrzymał od prezydent Trumpa pióro, którym podpisywano tę deklarację, więc to pióro pewnie będzie niedługo na aukcję charytatywną przeznaczone. To jest taki prezydencko-Trumpowy marker tak naprawdę, bo jak państwo zobaczyliście na tej deklaracji...

To nie było pióro, tylko był taki mazak.

...prezydent Trump podpisuje się takiego rodzaju markerem i ten marker znajduje się dzisiaj w Pałacu Prezydenckim i pewnie trafi na aukcję.

Po prostu zwinęliście prezydentowi Trumpowi mazak, rozumiem.

To jest prezent... Pytał pan o prezenty, a nie o zwijanie rzeczy. Opowiadam o prezentach, a nie o zwiniętych rzeczach.

Panie ministrze, to jeszcze pół żartem, pół serio. Kto wymyślił ten bon mot z Fortem Trump?

Fort Trump jest - jak widać - bardzo dobrym skrótem myślowym, dzięki któremu ta dyskusja, która jest dyskusją poważną o bazie amerykańskiej w Polsce, znalazła swój taki twitterowy skrót, a dzisiaj wiem, że większość ludzi żyje w świecie nie więcej niż 200 znaków, więc zamiast pisać "stałe bazy wojsk amerykańskich w Polsce", mamy "Frot Trump" i wszyscy rozumieją, o co chodzi.

A właśnie, czy nie ograniczamy się tylko do komunikacji, bo jest jednak takie przeświadczenie, że my o tej obecności amerykańskiej tutaj mówimy od co najmniej 10 lat. Ta deklaracja, którą podpisał prezydent jest powtórzeniem,, być może wzmocnieniem deklaracji, którą podpisywał 10 lat temu minister Radosław Sikorski z Condoleezzą Rice. Od tego czasu nic się nie zmieniło. Wtedy też chcieliśmy mieć bazę amerykańską na stałe.

Panie redaktorze, powiedział pan dwa słowa, które są zupełnie ze sobą sprzeczne: powtórzenie i wzmocnienie. To są dwie rzeczy zupełnie inne. To są zupełnie inne deklaracje...

To nie jest sprzeczne...

To jest sprzeczne.

...można coś powtarzać, tylko mocniej. Tak samo, jak mogę powtarzać pytanie, tylko głośniej.