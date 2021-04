Parlament Europejski w głosowaniu poparł wydawanie certyfikatów szczepionkowych w UE. Europosłowie chcą, aby zaświadczenia potwierdzającego prawo do swobodnego przemieszczania się w Europie podczas pandemii, obowiązywały nie dłużej niż 12 miesięcy.

Punkt wykonywania testów na obecność koronawirusa na Lotnisku Chopina w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

Dokument, który może być w formie cyfrowej lub papierowej, będzie potwierdzał, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko koronawirusowi lub niedawno uzyskała negatywny wynik testu albo wyleczyła się z infekcji. Ma to ułatwić poruszanie się po UE.



Europosłowie chcą też zmiany nazwy na "unijny certyfikat COVID-19" zamiast proponowanego przez Komisję Europejską "cyfrowego zielonego certyfikatu".



Rezolucja została przyjęta 540 głosami za, przy 119 przeciw i 31 wstrzymujących się. Jest wstępem do negocjacji nad ostatecznym kształtem regulacji z krajami członkowskimi UE.

Kiedy "szczepionkowe paszporty"?

Parlament Europejski i Rada UE chcą osiągnąć porozumienie w sprawie certyfikatów szczepionkowych przed letnim sezonem turystycznym.



Zdaniem PE posiadacze certyfikatu EU COVID-19 nie powinni podlegać dodatkowym ograniczeniom w podróżowaniu, takim jak kwarantanna, samoizolacja czy testy. Posłowie podkreślają również, że aby uniknąć dyskryminacji osób nieszczepionych oraz ze względów ekonomicznych, kraje UE powinny "zapewnić powszechne, dostępne, terminowe i bezpłatne testy".





Według europarlamentu państwa członkowskie muszą akceptować świadectwa szczepień wydawane w innych państwach członkowskich dla osób zaszczepionych preparatem dopuszczonym do użytku w UE przez Europejską Agencję Leków (EMA) - obecnie to Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca i Janssen. Do państw członkowskich będzie należała decyzja, czy zaakceptują również świadectwa szczepień wydane w innych państwach członkowskich dla szczepionek wymienionych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).



Świadectwa będą weryfikowane, by zapobiec oszustwom i fałszerstwom, podobnie jak autentyczność pieczęci elektronicznych umieszczonych na dokumencie. Dane osobowe uzyskane z certyfikatów nie będą mogły być przechowywane w docelowych państwach członkowskich i nie powstanie centralna baza danych na szczeblu UE. Wykaz podmiotów, które będą przetwarzać i otrzymywać dane, będzie jawny, tak by obywatele mogli korzystać z praw do ochrony danych przysługujących im na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.



Europosłowie podkreślają, że szczepionki przeciwko Covid-19 muszą być produkowane na dużą skalę, w przystępnych cenach i dystrybuowane globalnie.